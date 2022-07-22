Лукаку надеется похудеть до 101 килограмма к старту нового сезона

Бельгийский форвард “Интера” Ромелу Лукаку, вернувшийся в Италию после неудачного года в “Челси”, намерен привести себя в идеальную форму к старту нового сезона. 18 августа “нерадзурри” откроют новую кампанию Серии А матчем с “Лечче”.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, цель Лукаку – 101 кг. Именно этот показатель идеален, считает бельгийский форвард, для проявления его лучших качеств в координации и выносливости.

В “Интере” больше не работает известный тренер по физподготовке Антонио Пинтус, который в команде Антонио Конте усиленно работал над фитнесом Лукаку до его перехода в “Челси”. Но в Милане остается работать нутрициолог Маттео Пинчелла, который в свое время разработал для Лукаку особую диету. “Биг Ром” употребляет в пищу курицу, батат, черный рис, но под запретом макароны, кроме особенного сорта ширатаки, который производится не из пшеничной муки, а из корня растения аморфофаллус коньяк. Ширатаки способствует сытости и препятствует усвоению углеводов и липидов.

Ради возвращения в “Интер” Лукаку согласился на существенное сокращение зарплаты. Прошлым летом “Челси” заплатил за трансфер лучшего на тот момент игрока Серии А 113 млн евро. Годичная аренда Лукаку обойдется “нерадзурри” в 10 млн евро. Что будет следующим летом пока никому не известно. Контракт бельгийца с “Челси” действует до 2026 года.