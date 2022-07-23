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Ювентус в первом матче Погба и ди Марии победил мексиканский Чивас

Италия
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"Зебры" на американском турне

Ювентус в первом матче Погба и ди Марии победил мексиканский Чивас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В стартовом поединке текущего межсезонья "Ювентус" одержал победу над мексиканским "Чивасом" 2:0.

Массимилиано Аллегри использовал в этом поединке два состава и дал сыграть каждому футболисту по тайму. Приняли участие в поединке, в том числе летние новички команды: Поль Погба, Анхель ди Мария и Бремер, о подписании которого объявили всего три дня назад.

Сам матч завершился победой туринцев 2:0, а забивали молодые таланты из собственной академии: Козимо Марко Да Грака в первом тайме и Маттия Компаньон после перерыва.

Следующий спарринг "Юве" проведет против "Барселоны" 27 июля. Как и встреча с "Чивасом", поединок с каталонцами состоится в США.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Поль Погба Чивас (Гвадалахара)
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