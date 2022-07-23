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Ювентус в первом матче Погба и ди Марии победил мексиканский Чивас
"Зебры" на американском турне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В стартовом поединке текущего межсезонья "Ювентус" одержал победу над мексиканским "Чивасом" 2:0.
Массимилиано Аллегри использовал в этом поединке два состава и дал сыграть каждому футболисту по тайму. Приняли участие в поединке, в том числе летние новички команды: Поль Погба, Анхель ди Мария и Бремер, о подписании которого
Сам матч завершился победой туринцев 2:0, а забивали молодые таланты из собственной академии: Козимо Марко Да Грака в первом тайме и Маттия Компаньон после перерыва.
Следующий спарринг "Юве" проведет против "Барселоны" 27 июля. Как и встреча с "Чивасом", поединок с каталонцами состоится в США.
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