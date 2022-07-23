Интер готов отпустить своего латераля в Манчестер Юнайтед за 40 миллионов евро

Миланский "Интер" ищет способы заработать, в том числе продавая неключевых членов команды. Как сообщает издание calciomercato, руководство команды намерено заработать 60 миллионов евро к июню следующего года.

Среди игроков, которых готов отпустить менеджмент "Интера" – нидерландский правый защитник Дензел Дюмфрис. По информации издания, фулбек особенно интересен "Манчестер Юнайтед".

Главному тренеру "МЮ" Эрику тен Хагу нравится Дензел, знакомый ему по игре за "ПСВ Эйндховен" в чемпионате Нидерландов. Как сообщается, "Интер" требует за Дюмфриса 40 миллионов евро. Более того, для него уже есть замена – арендованный у "Кальяри" Рауль Белланова.