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Интер готов отпустить своего латераля в Манчестер Юнайтед за 40 миллионов евро
Дензел Дюмфрис приехал в Милан лишь прошлым летом
Фото: SempreInter
Миланский "Интер" ищет способы заработать, в том числе продавая неключевых членов команды. Как сообщает издание calciomercato, руководство команды намерено заработать 60 миллионов евро к июню следующего года.
Среди игроков, которых готов отпустить менеджмент "Интера" – нидерландский правый защитник Дензел Дюмфрис. По информации издания, фулбек особенно интересен "Манчестер Юнайтед".
Главному тренеру "МЮ" Эрику тен Хагу нравится Дензел, знакомый ему по игре за "ПСВ Эйндховен" в чемпионате Нидерландов. Как сообщается, "Интер" требует за Дюмфриса 40 миллионов евро. Более того, для него уже есть замена – арендованный у "Кальяри" Рауль Белланова.
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