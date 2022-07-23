Дрис Мертенс официально покидает Наполи. Клуб не будет предлагать игроку новый контракт

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил о том, что лучший бомбардир в истории клуба Дрис Мертенс покинет команду этим летом. Как заявил управленец, клуб из Неаполя более не будет делать бельгийцу предложений о продлении контракта.

Как сообщает издание Football Italia, Де Лаурентис предлагал Мертенсу новые контракты с зарплатой от 1.4 миллионов евро в год до 2,5 миллионов, однако Дрис продолжал отказывать.

По старому договору с клубом бельгиец получал по 4,5 миллионов евро за сезон, и "Наполи" решил не активировать опцию продления. Как сообщается, следующим клубом Мертенса скорее всего станет римский "Лацио".