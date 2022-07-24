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Бонуччи: Желаю Де Лигту всего наилучшего, но ему нужно научиться проявлять уважение

Италия
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Игрок сделал немало острых высказываний о своем бывшем клубе

Бонуччи: Желаю Де Лигту всего наилучшего, но ему нужно научиться проявлять уважение

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Центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал переход Маттейса де Лигта в "Баварию":

"Уход де Лигта не удивил меня, потому что некоторые его комментарии очевидно демонстрировали, что он не хочет оставаться в "Ювентусе".

Но я считаю, что, в конце концов, нужно проявлять уважение. Группа, в которой он был в течение 3 лет, помогла ему вырасти, клуб инвестировал в него.

Я желаю ему всего лучшего, но некоторые его комментарии, данные во время международной паузы, не были приятными. Мы говорили об этом после отпуска, и он все понял.

"Бавария" - отличный клуб, но просто пребывание в топ-клубе не означает, что ты будешь побеждать", - сказал Бонуччи.

Напомним, ранее Де Лигт говорил, что он сожалеет о переходе в "Ювентус" и желает покинуть клуб.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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Источник:
Football Italia

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