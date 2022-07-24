Аллегри – о Погба: Раньше он был мальчиком, теперь – мужчина

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий о двух новичках клуба, Поле Погба и Анхеле Ди Марии.

"Погба? Я встретил совсем другого игрока, даже человека. Раньше он был мальчиком, теперь - мужчина, у него 2 детей, другой уровень ответственности. Футбол тот же, но более спокойный.

Где будет играть Ди Мария? Думаю, он прав вингер или второй форвард. Чем ближе к чужим воротам, тем он лучше.

Ди Мария – ассистирующий. Чем ближе мы будем держать его с забивающими, тем лучше", - сказал Аллегри.