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Аллегри – о Погба: Раньше он был мальчиком, теперь – мужчина

Италия
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Коуч надеется, что француз ярко себя проявит

Аллегри – о Погба: Раньше он был мальчиком, теперь – мужчина

Фото: juventus.com

Новина українською

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий о двух новичках клуба, Поле Погба и Анхеле Ди Марии.

"Погба? Я встретил совсем другого игрока, даже человека. Раньше он был мальчиком, теперь - мужчина, у него 2 детей, другой уровень ответственности. Футбол тот же, но более спокойный.

Где будет играть Ди Мария? Думаю, он прав вингер или второй форвард. Чем ближе к чужим воротам, тем он лучше.

Ди Мария – ассистирующий. Чем ближе мы будем держать его с забивающими, тем лучше", - сказал Аллегри.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Поль Погба
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Источник:
Italy24

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