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Аллегри – о Погба: Раньше он был мальчиком, теперь – мужчина
Коуч надеется, что француз ярко себя проявит
Фото: juventus.com
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий о двух новичках клуба, Поле Погба и Анхеле Ди Марии.
"Погба? Я встретил совсем другого игрока, даже человека. Раньше он был мальчиком, теперь - мужчина, у него 2 детей, другой уровень ответственности. Футбол тот же, но более спокойный.
Где будет играть Ди Мария? Думаю, он прав вингер или второй форвард. Чем ближе к чужим воротам, тем он лучше.
Ди Мария – ассистирующий. Чем ближе мы будем держать его с забивающими, тем лучше", - сказал Аллегри.
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