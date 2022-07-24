Интер по-прежнему требует 70 миллионов евро за Шкриньяра. Трансфер в ПСЖ все менее вероятен

Миланский "Интер" продолжает вести переговоры с "ПСЖ" о трансфере центрального защитника прошлогоднего чемпиона Серии А Милана Шкриньяра. Как сообщает L`Equipe, итальянский клуб не сдается и по-прежнему требует за словака 70 миллионов евро.

По информации издания, "ПСЖ" все так же не готовы платить такую сумму за игрока. Потолок "Парижа" – 55 миллионов евро. Ранее французский гранд уже успел согласовать с Миланом условия его будущего личного контракта.

Однако, "Интер" параллельно ведет со Шкриньяром переговоры о продлении контракта до 2027 года. Нынешний договор словака действует до следующего лета. Он перешел в "Интер" в июле 2017 года из "Сампдории" за 34 миллиона евро.