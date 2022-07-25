Новый чемпионат Италии может начаться позже запланированного срока

Предстоящий чемпионат Италии может стартовать позже, чем планировалось. Всему виной будет аномально высокая температура, которая сейчас установилась в стране.

Об этом рассказал президент Серии А Лоренцо Казини.

"Эта первая обеспокоенность связанная с климатом, потому что если нынешняя температура сохранится, будет невозможно начать сезон 13 августа. Это будет аномальный сезон из-за паузы на чемпионат мира", - приводит слова Казини Football Italia.

Средняя температура в Италии сейчас достигает 36 градусов по Цельсию.