Валенсия интересуется Артуром, а Ювентус Паредесом

"Валенсия" связалась с "Ювентусом" по поводу возможной годичной аренды полузащитника Артура, сообщает GIFN со ссылкой на Sky Italia. "Бьянконери" интересуются хавбеком "ПСЖ" Леандро Паредесом.

Также "Ювентус" должен покинуть Аарон Рэмси. Стороны продолжают общение по поводу расторжения контракта.

В прошлом сезоне Артур провел за "Юве" 31 матч, в которых отдал 1 голевую передачу. Бразилец присоединился к "старой синьоре" в 2020 году за 76 миллионов евро.

Сейчас 25-летний хавбек оценивается в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.