Эдин Джеко отказал трем клубам - он хочется остаться в Интере

Боснийский нападающий Эдин Джеко не намерен покидать "Интер" в межсезонье. Как утверждает инсайдер Николо Скира, за последние недели 36-летний босниец отклонил три предложения от других клубов.

О каких именно командах идет речь, журналист не сообщает. Сам форвард хочет остаться в миланском клубе. Ранее сообщалось, что в услугах Джеко заинтересована дортмундская "Боруссия".

Edin #Dzeko wants to stay at #Inter. He has turned down 3 bids in the last weeks. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2022

В минувшем сезоне Эдин провел за "Интер" 49 матчей, в которых забил 17 голов и оформил 10 результативных передач. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до 30 июня 2023 года.