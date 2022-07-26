  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эдин Джеко отказал трем клубам - он хочется остаться в Интере
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдин Джеко отказал трем клубам - он хочется остаться в Интере

Италия
(1 голосов)

Босниец определился со своим будущим

Эдин Джеко отказал трем клубам - он хочется остаться в Интере

Faisal HQ

Новина українською

Боснийский нападающий Эдин Джеко не намерен покидать "Интер" в межсезонье. Как утверждает инсайдер Николо Скира, за последние недели 36-летний босниец отклонил три предложения от других клубов.

О каких именно командах идет речь, журналист не сообщает. Сам форвард хочет остаться в миланском клубе. Ранее сообщалось, что в услугах Джеко заинтересована дортмундская "Боруссия".

В минувшем сезоне Эдин провел за "Интер" 49 матчей, в которых забил 17 голов и оформил 10 результативных передач. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Читайте такжеДжеко отклонил предложение Ювентуса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде