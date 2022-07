Эдин Джеко отказал трем клубам - он хочется остаться в Интере

Боснийский нападающий Эдин Джеко не намерен покидать "Интер" в межсезонье. Как утверждает инсайдер Николо Скира, за последние недели 36-летний босниец отклонил три предложения от других клубов.

О каких именно командах идет речь, журналист не сообщает. Сам форвард хочет остаться в миланском клубе. Ранее сообщалось, что в услугах Джеко заинтересована дортмундская "Боруссия".

