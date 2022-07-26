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Эдин Джеко отказал трем клубам - он хочется остаться в Интере
Босниец определился со своим будущим
Faisal HQ
Боснийский нападающий Эдин Джеко не намерен покидать "Интер" в межсезонье. Как утверждает инсайдер Николо Скира, за последние недели 36-летний босниец отклонил три предложения от других клубов.
О каких именно командах идет речь, журналист не сообщает. Сам форвард хочет остаться в миланском клубе. Ранее сообщалось, что в услугах Джеко заинтересована дортмундская "Боруссия".
Edin #Dzeko wants to stay at #Inter. He has turned down 3 bids in the last weeks. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2022
В минувшем сезоне Эдин провел за "Интер" 49 матчей, в которых забил 17 голов и оформил 10 результативных передач. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до 30 июня 2023 года.
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