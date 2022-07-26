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Официально: Ювентус и Рэмси разорвали контракт
Осталось отпустить Артура и подписать Паредеса?
Фото: twitter.com/juventusfc
"Ювентус" объявил об обоюдном разрыве контракта с полузащитником Аароном Рэмси. Соглашение должно было действовать до лета 2023 года.
Валлиец не выступал за туринскую команду с октября 2021 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл всего три матча в Серии А за "Юве".
Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus.— JuventusFC (@juventusfc) July 26, 2022
In bocca al lupo, @aaronramsey! pic.twitter.com/LV6TPZhv4U
Вторую половину сезона валлиец провел в аренде в "Рейнджерс". Он провел 7 матчей в чемпионате Шотландии и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" хочет расстаться с Рэмси и Артуром, прежде чем попытаться подписать хавбека "ПСЖ" и сборной Аргентины Леандро Паредеса.
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