Официально. Основной защитник Фенербахче перебрался в Италию

"Наполи" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника "Фенербахче" Ким Мин Чжэ.

Контракт 25-летнего корейца рассчитан до лета 2025 года. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро. Ким Мин Чжэ в прошлом сезоне отыграл за "Канареек" 39 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.

В Стамбул он перебрался из китайского "Бейцзин Гоань" за 3 млн евро, так что переход в "Наполи" для него - огромный шаг вперед. Неаполитанцы, в свою очередь, видят в азиате наследника Калиду Кулибали, который поехал в "Челси".

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