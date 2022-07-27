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Официально. Основной защитник Фенербахче перебрался в Италию
Кореец стал игроком "Наполи"
Фото: sscnapoli.it
"Наполи" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника "Фенербахче" Ким Мин Чжэ.
Контракт 25-летнего корейца рассчитан до лета 2025 года. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро. Ким Мин Чжэ в прошлом сезоне отыграл за "Канареек" 39 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.
В Стамбул он перебрался из китайского "Бейцзин Гоань" за 3 млн евро, так что переход в "Наполи" для него - огромный шаг вперед. Неаполитанцы, в свою очередь, видят в азиате наследника Калиду Кулибали, который поехал в "Челси".
The Monster è azzurro!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2022
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/F6pjsayTPj
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