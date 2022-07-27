Итальянский гранд интересуется Луниным - финальное решение за Анчелотти

Украинский кипер Андрей Лунин может оказаться в "Наполи". Об этом информирует TuttoNapoli.

По данным источника, в ближайшею неделю неаполитанцы должны определиться с новым голкипером. Итальянский гранд в последнее время обратил внимание на Лунина, которого может арендовать и выкупить через сезон.

Финальное решение, по информации источника, будет принимать тренер "Реала" Карло Анчелотти. Ранее была информация, что в Мадриде хотят удержать украинца и предоставить ему больше игрового времени.

Отметим, что этим летом "Наполи" попрощался с Давидом Оспиной. Основной вратарь команды - 25-летний Алекс Мерет.