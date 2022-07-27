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Итальянский гранд интересуется Луниным - финальное решение за Анчелотти

Италия
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Неожиданный поворот событий

Итальянский гранд интересуется Луниным - финальное решение за Анчелотти

Фото: La Razon

UA-Футбол
Новина українською

Украинский кипер Андрей Лунин может оказаться в "Наполи". Об этом информирует TuttoNapoli.

По данным источника, в ближайшею неделю неаполитанцы должны определиться с новым голкипером. Итальянский гранд в последнее время обратил внимание на Лунина, которого может арендовать и выкупить через сезон.

Финальное решение, по информации источника, будет принимать тренер "Реала" Карло Анчелотти. Ранее была информация, что в Мадриде хотят удержать украинца и предоставить ему больше игрового времени.

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Отметим, что этим летом "Наполи" попрощался с Давидом Оспиной. Основной вратарь команды - 25-летний Алекс Мерет.

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В статье: Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Андрей Лунин
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Источник:
TuttoNapoli

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