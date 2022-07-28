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Наставник и директор клуба Серии А едва не подрались из-за трансферов

Италия
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Обстановка в клубе неспокойная

Наставник и директор клуба Серии А едва не подрались из-за трансферов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В итальянском "Торино" произошла перепалка между главным тренером Иваном Юричем и спортивным директором команды Давиде Ваньяти. Причиной разногласий стало отсутствие работы клуба на трансферном рынке.

В летнее межсезонье команду покинули ряд ключевых игроков, включая Андреа Белотти и Глейсона Бремера, однако замена им найдена не была. Наставнику команды, очевидно, не нравится такая ситуация и он решил высказать свои претензии.

В ходе разговора на повышенных тонах Юрич толкнул Ваньяти, после чего спортдир предпринимал попытки напасть на специалиста. Чтобы не дать конфликту перерасти в драку, конфликтующие стороны разнял один из сотрудников клуба.

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В статье: Торино (Турин) Иван Юрич
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Источник:
Football-Italia

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