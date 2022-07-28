Монако интересуется Рабьо. В Турине готовы с ним расстаться

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может перейти в "Монако", сообщает сайт gianlucadimarzio.com. Итальянская сторона готова отпустить хавбека, если получит хорошее предложение.

Сообщается, что игрок уже ведет переговоры с французским клубом.

Переговоры между клубами могут активизироваться после матчей "Монако" с "ПСВ" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Текущее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Рабьо провел 45 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 17 миллионов евро.