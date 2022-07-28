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Монако интересуется Рабьо. В Турине готовы с ним расстаться
А кто останется в полузащите играть?
Фото: twitter.com/juventusfc
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может перейти в "Монако", сообщает сайт gianlucadimarzio.com. Итальянская сторона готова отпустить хавбека, если получит хорошее предложение.
Сообщается, что игрок уже ведет переговоры с французским клубом.
Переговоры между клубами могут активизироваться после матчей "Монако" с "ПСВ" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Текущее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2023 года.
В прошлом сезоне Рабьо провел 45 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 17 миллионов евро.
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