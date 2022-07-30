Враги Мистера Кайро. Драка спортивного директора и главного тренера Торино - лишь верхушка айсберга

Она пришла, как в книге Микки Спиллейна

Той субботней ночью маскарада

Наполнила его друга свинцом. Та же, любимая

Но с другой стороны, все как всегда

Расследование – игра

Ему следовало проверить ее историю сразу – но он мертв

Ее сестра и не жила вовсе - он мертв.

Погоня привела его к Толстяку

Лицом к лицу с друзьями мистера Кайро...

Джон и Вангелис: "Friends of Mr.Cairo"

Видео с обменом оскорблениями и практически дракой спортивного директора "Торино" Давиде Ваньяти и главного тренера Ивана Юрича облетело всю Европу. La Stampa назвала его "сценой с Дикого Запада". Впрочем, болельщиков "Торо" оно не удивило. Да и главным виновником драки они считают вовсе не этих двоих. А владельца и президента клуба Урбано Кайро. У него в этом клубе и вокруг него друзей точно нет.

Кто виноват?

Прежде всего - стенограмма видео. Ваньяти начал:

- Почему ты пошёл к президенту над моей головой, не сказав мне ничего? Это неуважение ко мне!

- Но он хочет, чтоб ты ушёл, чтоб исчез. А ты здесь и морочишь мне я... Не приближайся ко мне. Иди н...!

- Я строю команду, а ты ее тренируешь. Вот и все. Ты никем не командуешь. Не повышай голос. Уважай меня! Ты уже достал меня!

- Ты ни черта не делаешь! Ты никто! У меня нет никакого уважения к тебе, ты не умеешь работать

- Ты должен уважать меня. Я единственный, кто защищает тебя от этого ху...ла!

Следует отметить, что это видео в Италии не особо удивило. Просто говорят: "Это Италия". Вряд ли такое в лиге происходит впервые. Просто впервые попало на камеру.

Ваньяти прокомментировал адекватно: "Была горячая дискуссия, это неприятно видеть. Но когда по-настоящему заботятся о клубе и хотят сделать все правильно, такое случается. Логично, что тренер хочет новых игроков побыстрее, его беспокойство легитимно. Мы сказали то, что должны были, потом обнялись и решили вопрос. Мы - два живых и прямых человека, говорящих правду в лицо. Благодаря таким дискуссиям мы начнём вновь с лучшего пути для "Торино".

Но все же возникают вопросы. Кто снял это видео с мобильного телефона, прячась сверху на балконе? Игрок? Это уже признак нездоровой атмосферы. Я единственный, кто защищает тебя от этого ху...ла? Неужели так называют президента клуба Кайро? Почему Юрич не отреагировал на инцидент в СМИ? И почему Кайро лишь заявил: "Все в порядке, мы теперь ещё более сплочены, больше нечего добавить"? Неужели нечего?

Юрич, вообще-то, отреагировал. На контрольный матч с "Аполлоном" выставил юношей и игроков не на своих позициях, выпустив сразу десять ведущих игроков лишь на 60-ой минуте.

Кто виноват? Болельщики "Торино" в один голос называют Кайро. Ультрас уже несколько лет ведут войну с ним, бойкотируют матчи. Потому в сезоне 2021/22 команда по посещаемости была лишь 14-ой. Прежде всего порицают за скупость. Как написали Cuore Toro, "Ваньяти и Юричу не разрешено купить даже сэндвич на вокзале Турина, не говоря об игроках".

Андреа Паван из туринской Tuttosport согласен: "Ясно, что первый проигравший и первый ответственный за инцидент - это президент. Он посеял это - год за годом, провал за провалом, пустые обещания за пустыми обещаниями".

Быстрое падение

А совсем недавно все было радужно. Джампьеро Вентура вернул клуб в Серию А и впервые за 20 лет в Еврокубки, привлекал игроков блестящей Примаверы, второй в истории в Италии по чемпионским титулам. Чиро Иммобиле впервые стал лучшим бомбардиром Серии А. Вентуру в итоге и взяли в сборную Италии прямо из "Торино" как воспитателя молодёжи, для смены поколений.

Также Кайро поднял из руин легендарный стадион клуба "Филадельфия". Добился переименования другого, муниципального стадиона на "Олимпико Гранде Торино". А это для болельщиков, до сих пор живущих прошлым, памятью об успехах и трагедии "Гранде Торино", было не менее важным, чем победы на поле. Они чувствовали возрождение клуба, его духа.

Но, достигнув потолка развития, Кайро потерял интерес. Вкладывать на порядок больше для прорыва он не пожелал. Говоря о том, что год за годом выигрывает Скудетто по балансу бюджета. Также погряз в дорогостоящих судебных тяжбах вне футбола, в войне со своим врагом президентом "Лацио" Клаудио Лотито. Ну а сам обвиняет пандемию.

Ещё в сезоне 2018/19 "Торо" установил клубный рекорд 25-ти лет по набранным очкам в лиге и вернулся в Лигу Европы. Падение в аутсайдеры, два сезона борьбы за выживание в лиге до последнего тура и возвращение тренерской чехарды состоялись как раз в эру коронавируса. Но дело не только в этом. Бардак в клубе, постоянные ссоры с тренерами, непонятные трансферы и задержки с ними до 31-го августа, а не пандемия, топили его.

Болельщики ощущают, что президент вообще не интересуется клубом, а когда говорит о нем - всегда создает бурю, провокации. "Будто специально вредит". Считают, что этот медиамагнат, бывшая правая рука Сильвио Берлускони, владелец Gazzetta Dello Sport (интересно, что как раз на сайте GdS видео драки Ваньяти с Юричем не опубликовали), Corriere Della Sera, Marca и El Mundo, лишь использует клуб для открытия нужных дверей.

Юрич говорил год назад: "Я не знал, что клуб в такой жесткой экономии. Не понимаю, почему урезают бюджет после двух сезонов борьбы против вылета. Нездорово брать игроков лишь в аренду без права выкупа. Мы практически работаем для других клубов".

Не впервые у Юрича

Десятки, даже сотню лет за "Торо" в Турине болели больше, чем за "Ювентус". Коренные жители Турина болеют за "Торино", а за "Юве" - большей частью приезжие. Болельщики "быков" в дерби даже вывешивают баннер с лого "зебр" и надписью: "Добро Пожаловать в Турин". Потому из-за продажи на днях именно "Ювентусу" главной звезды команды Бремера болельщики просто кипят. Возможно, пары от этого кипения передались и Ваньяти с Юричем.

В принципе, для Юрича это не первый взрыв. Он - весьма жёсткий человек, всегда говорит то, что думает. Даже открыто, на камеру называл своих игроков лузерами (вообще-то, более нецензурным словом) после очередной потери результата в концовке матча. Заявлял, что принял команду в ужасном состоянии, что ей не хватает ни качества, ни характера, ни искры.

Он постоянно угрожал уйти из "Вероны" по той же причине - трансферной. В итоге ушел. Говорил, что на не нужных всем остальным игроках что-то хорошее не построишь. При этом строил. Сразу же превратив новичка в команду Топ-10 и грозу грандов. Команду главного ученика Джан Пьеро Гасперини называли "мини-Аталантой". Она и вправду так же яростно индивидуально прессинговала, играла жестко и постоянно бегала.

И в "Торино" сразу же после прихода он начал критиковать руководство, даже угрожал подать в отставку. В итоге в аренду 31-го августа получил Томмазо Побегу, Йосипа Брекало, Денниса Прата, чешского таланта Давида Зиму - и быстро построил вторую "Верону".

"Торо" стал лишь 14-ым в атаке, но пятым в обороне. Десятым по очкам. Лишь однажды за весь сезон проиграл команде Топ-8 с разницей более одного мяча (в последнем туре), не отбирал очки из них лишь у "Ромы" и "Наполи". Сыграл вничью с "Интером" и "Миланом" весной, когда они яростно боролись за Скудетто, причём по игре был обязан победить обеих. По игре также был обязан дважды переиграть "Ювентус" и набрал лишь одно очко из-за все тех же пропущенных в концовке.

Главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри говорил о "настоящей душе, которую Юрич вдохнул в "Торино".

Однако этим летом хорват потерял Побегу, Брекало, Ансальди, Прата, Мандрагору, Бремера. Игроков стартового состава. Ушёл свободным агентом капитан Андреа Белотти, второй бомбардир в истории клуба в Серии А. А пришли игрок из Серии С, сбитый лётчик в свои 26 Радоньич, аж за пять миллионов Пьетро Пеллегри, за пять лет карьеры отыгравший лишь 1152 минуты из-за травм и глупых трансферов (после двух лет травм "крестов" поехал не играть в футбол, а быть глухим запасным "Милана").

Пьетро ещё и "случайно" сын Марко Пеллегри - директора клуба, как раз и разнимавшего Ваньяти и Юрича. А ещё "случайность" то, что у него и купленного в январе из Серии Б Дембы Сека один агент с Юричем - Джузеппе Ризо. Причем Ризо присутствовал в мае на разговоре Ивана с Ваньяти и Кайро о летних трансферах. Конфликт интересов.

Вообще-то, Ваньяти был вызван в тренировочный лагерь команды в Австрии как раз с целью успокоить Юрича, вновь угрожавшего уходом...

Спокойно не будет

Что будет дальше? СМИ уже сообщают об аренде Валентино Лазаро из "Интера". Скорее всего, команда в итоге наберет аренд и под железной рукой Юрича вполне может выдать приличный сезон. Но логично, что главный кандидат на место наследника Гасперини в "Аталанте" и один из трех лучших молодых тренеров Серии А (вместе с Винченцо Итальяно и Роберто Де Дзерби) беспокоится о своей репутации.

А клуб? Кайро даже не заикается о продаже, ультрас продолжат бойкот. Вчера все организации болельщиков клуба со всего мира (даже Ассоциация по Сохранению Истории) подписали меморандум о совместных действиях. Подписал и Комитет по Защите Торо, уже угрожающее название. Спокойно не будет.