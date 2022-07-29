Милан согласовал трансфер звезды Брюгге за 35 млн евро

Чемпион Италии "Милан" согласовал последние детали по трансферу атакующего полузащитника/форварда "Брюгге" Шарля де Кетеларе.

Как сообщает Sky in Italy, стороны сошлись на сумме в 35 млн. евро. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время. На футболиста претендовали "Лидс" и "Лестер", которые даже давали большую сумму "Брюгге", но сам игрок выбрал "Милан".

21-летний Шарль де Кетеларе может сыграть как центрфорвард, и как атакующий полузащитник, не редко он использовался тренерским штабом и как центральный хавбек. За "Брюгге" он отыграл 120 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 20 результативных передач. Трижды становился чемпионом страны.

Еще в 2020 году дебютировал в составе национальной команды, ныне на его счету восемь поединков за сборную Бельгии и один забитый мяч.