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Специя арендовала Мальдини у Милана. Куда Коваленко?
Виктор не впечатлил?
Фото: acspezia.com
"Специя" объявила об аренде полузащитника "Милана" Даниэля Мальдини. Ранее сообщалось, что клуб снова арендует у "Аталанты" Виктора Коваленко.
20-летний хавбек успел дебютировать за "Милан" в Лиге чемпионов. Также полузащитник прошел несколько уровней национальной команды – U18, U19, U20.
В прошлом сезоне Мальдини провел за "Милан" 13 матчей, забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.
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Источник:acspezia.com
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