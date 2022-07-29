Специя арендовала Мальдини у Милана. Куда Коваленко?

"Специя" объявила об аренде полузащитника "Милана" Даниэля Мальдини. Ранее сообщалось, что клуб снова арендует у "Аталанты" Виктора Коваленко.

20-летний хавбек успел дебютировать за "Милан" в Лиге чемпионов. Также полузащитник прошел несколько уровней национальной команды – U18, U19, U20.

В прошлом сезоне Мальдини провел за "Милан" 13 матчей, забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.