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Специя арендовала Мальдини у Милана. Куда Коваленко?

Италия
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Специя арендовала Мальдини у Милана. Куда Коваленко?

Фото: acspezia.com

Новина українською

"Специя" объявила об аренде полузащитника "Милана" Даниэля Мальдини. Ранее сообщалось, что клуб снова арендует у "Аталанты" Виктора Коваленко.

20-летний хавбек успел дебютировать за "Милан" в Лиге чемпионов. Также полузащитник прошел несколько уровней национальной команды – U18, U19, U20.

В прошлом сезоне Мальдини провел за "Милан" 13 матчей, забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Даниэле Мальдини
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Источник:
acspezia.com

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