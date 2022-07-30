Аталанта уступила Ньюкаслу в спарринге. Малиновский отыграл 12 минут

Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского, "Аталанта", в пятницу посетила "Сент-Джеймс Парк", где провела контрольный матч с местным "Ньюкаслом". Для бергамцев это был самый сильный соперник во время сборов, а игра завершилась победой англичан 1:0. Единственный гол из довольно сомнительного пенальти, к которому привели ошибки в защите, забил в первой половине Крис Вуд.

Малиновский вышел на поле только под занавес игры и получил от тренера всего 12 минут.