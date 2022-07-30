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Аталанта уступила Ньюкаслу в спарринге. Малиновский отыграл 12 минут

Италия
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Украинец большинство матча просидел в запасе

Аталанта уступила Ньюкаслу в спарринге. Малиновский отыграл 12 минут

Фото: atalanta.it / Автор невідомий

UA-Футбол
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Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского, "Аталанта", в пятницу посетила "Сент-Джеймс Парк", где провела контрольный матч с местным "Ньюкаслом". Для бергамцев это был самый сильный соперник во время сборов, а игра завершилась победой англичан 1:0. Единственный гол из довольно сомнительного пенальти, к которому привели ошибки в защите, забил в первой половине Крис Вуд.

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Малиновский вышел на поле только под занавес игры и получил от тренера всего 12 минут.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ньюкасл
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