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Аталанта уступила Ньюкаслу в спарринге. Малиновский отыграл 12 минут
Украинец большинство матча просидел в запасе
Фото: atalanta.it / Автор невідомий
Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского, "Аталанта", в пятницу посетила "Сент-Джеймс Парк", где провела контрольный матч с местным "Ньюкаслом". Для бергамцев это был самый сильный соперник во время сборов, а игра завершилась победой англичан 1:0. Единственный гол из довольно сомнительного пенальти, к которому привели ошибки в защите, забил в первой половине Крис Вуд.
Малиновский вышел на поле только под занавес игры и получил от тренера всего 12 минут.
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