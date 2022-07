Бельгийский вундеркинд де Кетеларе завтра прибудет в Милан для заключения контракта с клубом

Молодой вингер "Брюгге" Шарль де Кетеларе завтра прилетит в Милан для заключения контакта и завершения трансфера в "Милан". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, условия личного контракта, а также медосмотр уже подготовлены.

По информации журналиста, сумма трансфера составит около 36 миллионов евро плюс бонусы. Как сообщалось ранее, на игрока также претендовали клубы из АПЛ – "Лидс" и "Лестер" – однако де Кетеларе предпочел "Милан".

Charles de Ketelaere will fly to Milano tomorrow in order to complete move to AC Milan on Monday. Medical and contracts already prepared. ???????? #ACMilan



Fee will be €36m add-ons included for de Ketelaere who only wanted to join Milan despite Premier League interest.