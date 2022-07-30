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Бельгийский вундеркинд де Кетеларе завтра прибудет в Милан для заключения контракта с клубом

Италия
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Брюгге получит 36 миллионов евро плюс бонусы

Бельгийский вундеркинд де Кетеларе завтра прибудет в Милан для заключения контракта с клубом

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
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Молодой вингер "Брюгге" Шарль де Кетеларе завтра прилетит в Милан для заключения контакта и завершения трансфера в "Милан". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, условия личного контракта, а также медосмотр уже подготовлены.

По информации журналиста, сумма трансфера составит около 36 миллионов евро плюс бонусы. Как сообщалось ранее, на игрока также претендовали клубы из АПЛ – "Лидс" и "Лестер" – однако де Кетеларе предпочел "Милан".

В прошлом сезоне Шарль отыграл 33 матча в лиге Жюпиле, забив 14 голов и отдав 7 ассистов. В его молодом возрасте (21 год) он уже отыграл 8 голов за национальную сборную Бельгии и забил гол.

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В статье: Брюгге Милан Шарль де Кетеларе
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