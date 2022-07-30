Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельгийский вундеркинд де Кетеларе завтра прибудет в Милан для заключения контракта с клубом
Брюгге получит 36 миллионов евро плюс бонусы
Фото: beIN SPORTS
Молодой вингер "Брюгге" Шарль де Кетеларе завтра прилетит в Милан для заключения контакта и завершения трансфера в "Милан". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, условия личного контракта, а также медосмотр уже подготовлены.
По информации журналиста, сумма трансфера составит около 36 миллионов евро плюс бонусы. Как сообщалось ранее,
Charles de Ketelaere will fly to Milano tomorrow in order to complete move to AC Milan on Monday. Medical and contracts already prepared. ???????? #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2022
Fee will be €36m add-ons included for de Ketelaere who only wanted to join Milan despite Premier League interest.
В прошлом сезоне Шарль отыграл 33 матча в лиге Жюпиле, забив 14 голов и отдав 7 ассистов. В его молодом возрасте (21 год) он уже отыграл 8 голов за национальную сборную Бельгии и забил гол.
Популярное сейчас
- Шахтер - Утрехт: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Барса продолжает покупать, Лингард поиграет за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Президент Фенербахче - о выкриках болельщиков: Мы не будем извиняться перед Украиной
- Наставник и директор клуба Серии А едва не подрались из-за трансферов
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО