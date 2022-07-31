Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Италии. В тренерском Дерби Италии победил Интер
Сезон 2022/23 стартовал
Кубок Италии. Предварительный раунд "Зюдтироль" (II) - "ФеральпиСало" (III) 1:3 Голы: Вольтан 56 - Силигарди 34, 49, Чернигой 52 В предыдущем сезоне Кубок Италии сократили до минимума, позволив участвовать в нем лишь командам из двух первых дивизионов. Низшие дивизионы возмутились и выторговали себе четыре места. Так образовался предварительный раунд. Его даже не спонсирует главный спонсор, именем которого назван Кубок. Тем не менее, в субботу сезон 2022/23 в профессиональных лигах Италии официально стартовал. Стартовал он сюрпризом. Команда из Серии Б уступила дома сопернику из Серии С. Правда, "Зюдтироль", команда из немецкоязычного региона страны, в предыдущем сезоне также играла в Третьем дивизионе. Тогда дома она сыграла с "ФеральпиСало" вничью 1:1. Но теперь два гола Луки Силигарди, ещё полтора года назад игравшего в Серии А ("Парма", "Кротоне"), и гол Чернигоя сделали счёт 0:3 уже в начале второго тайма... Интересно, что матч был фактически тренерским Дерби Италии. Ламберто Дзаули в недавнем прошлом тренировал Примаверу "Ювентуса", а Стефано Векки - Примаверу "Интера". Последний даже провел несколько матчей во главе первой команды "нерадзурри" как исполняющий обязанности главного тренера. Кроме того, он еще и тренировал "Зюдтироль" в двух каденциях. Следующий соперник команды Векки - "Удинезе".
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