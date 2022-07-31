  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кубок Италии. В тренерском Дерби Италии победил Интер
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Италии. В тренерском Дерби Италии победил Интер

Италия
(1 голосов)

Сезон 2022/23 стартовал

Кубок Италии. В тренерском Дерби Италии победил Интер

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Италии. Предварительный раунд

"Зюдтироль" (II) - "ФеральпиСало" (III) 1:3

Голы: Вольтан 56 - Силигарди 34, 49, Чернигой 52

В предыдущем сезоне Кубок Италии сократили до минимума, позволив участвовать в нем лишь командам из двух первых дивизионов. Низшие дивизионы возмутились и выторговали себе четыре места. Так образовался предварительный раунд. Его даже не спонсирует главный спонсор, именем которого назван Кубок. Тем не менее, в субботу сезон 2022/23 в профессиональных лигах Италии официально стартовал.

Стартовал он сюрпризом. Команда из Серии Б уступила дома сопернику из Серии С. Правда, "Зюдтироль", команда из немецкоязычного региона страны, в предыдущем сезоне также играла в Третьем дивизионе. Тогда дома она сыграла с "ФеральпиСало" вничью 1:1. Но теперь два гола Луки Силигарди, ещё полтора года назад игравшего в Серии А ("Парма", "Кротоне"), и гол Чернигоя сделали счёт 0:3 уже в начале второго тайма...

Интересно, что матч был фактически тренерским Дерби Италии. Ламберто Дзаули в недавнем прошлом тренировал Примаверу "Ювентуса", а Стефано Векки - Примаверу "Интера". Последний даже провел несколько матчей во главе первой команды "нерадзурри" как исполняющий обязанности главного тренера. Кроме того, он еще и тренировал "Зюдтироль" в двух каденциях.

Следующий соперник команды Векки - "Удинезе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Италии Стефано Векки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде