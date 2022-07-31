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Сеск Фабрегас стал игроком середняка итальянской Серии Б

Италия
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Крутое пике

Сеск Фабрегас стал игроком середняка итальянской Серии Б

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Барселоны", "Арсенала", "Челси" и "Монако" Сеск Фабрегас станет футболистом итальянского клуба "Комо", выступающего в Серии Б. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт между сторонами будет заключен на два сезона. В начале следующей недели ожидается медосмотр и официальное подписание соглашения.

Фабрегас перешел в “Комо” на правах свободного агента. Его последним клубом было "Монако", за которое он выступал на протяжении последних 3,5 лет. Правда, в прошлом сезоне на счету всего 36 минут в двух матчах Лиги 1.

Итальянский чемпионат – это новинка для 35-летнего испанца. Ему хорошо известны английские и испанские первенства, где он провел 350 и 96 матчей соответственно. Также на его счету 104 поединка в Лиге чемпионов и 110 встреч за сборную Испании.

Отметим, что “Комо” закончило прошлый сезон Серии Б на 13 позиции. Этот клуб представляет одноименный город Комо, который расположенный на севере Италии на границе со Швейцарией и на берегу озера Комо.

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В статье: Сеск Фабрегас Комо (Италия) Монако
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