Сеск Фабрегас стал игроком середняка итальянской Серии Б

Бывший игрок "Барселоны", "Арсенала", "Челси" и "Монако" Сеск Фабрегас станет футболистом итальянского клуба "Комо", выступающего в Серии Б. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт между сторонами будет заключен на два сезона. В начале следующей недели ожидается медосмотр и официальное подписание соглашения.

Фабрегас перешел в “Комо” на правах свободного агента. Его последним клубом было "Монако", за которое он выступал на протяжении последних 3,5 лет. Правда, в прошлом сезоне на счету всего 36 минут в двух матчах Лиги 1.

Итальянский чемпионат – это новинка для 35-летнего испанца. Ему хорошо известны английские и испанские первенства, где он провел 350 и 96 матчей соответственно. Также на его счету 104 поединка в Лиге чемпионов и 110 встреч за сборную Испании.

Отметим, что “Комо” закончило прошлый сезон Серии Б на 13 позиции. Этот клуб представляет одноименный город Комо, который расположенный на севере Италии на границе со Швейцарией и на берегу озера Комо.