Кубок Италии. Клубные бури не помешали южным командам Серии Б

Кубок Италии. Предварительный раунд

"Модена" (II) - "Катандзаро" (III) 3:1

Голы: Сильвестри 2, Диау 45+2, Маньино 74 - Тентардини 59

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"Бари" (II) - "Падова" (III) 3:0

Голы: Ботта 8, Чеддира 16, 90+2

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"Палермо" (II) - "Реджана" (III) 3:2

Голы: Брунори 3, 37, 80 (пен.) - Розафио 57, Д'Анджело 87

В воскресенье завершился предварительный раунд Кубка Италии. Тот самый, который своими протестами выторговали команды из низших лиг, раздраженные решением допускать к Коппа лишь команд из Серии А и Б. В субботу протесты казались принесшими плоды, ведь команда из Серии С выбила соперника из вышестоящего дивизиона. Но на следующий день получилось наоборот. Фавориты, новички Серии Б, победили соперников, оставшихся в Серии С, и даже все хозяева забили по три мяча.

В Бари команда, в которой состоялся прорыв карьеры Леонардо Бонуччи, легко справилась с родной командой Алессандро Дель Пьеро. Возможно, южанам помогло высвободиться совсем свежее решение суда, которое отсрочило обязательство продать клуб аж до сезона 2028/29. Истцы добивались запретить одному и тому же человеку владеть двумя и более командами в итальянском футболе, и не важно, в каких лигах они играют. Но Аурелио Де Лаурентис, владелец "Наполи" и "Бари", добился отсрочки на шесть лет.

В Палермо атмосфера была гораздо более взрывной. В начале июля клуб был выкуплен владельцами "Манчестер Сити". Менее чем за месяц гости из Англии, точнее, из ОАЭ, успели рассориться и со спортивным директором, и с главным тренером Сильвио Бальдини. Оба подали в отставку, и на отчетный матч команду вывел тренер Примаверы Стефано Ди Бенедетто. Еще и последний контрольный матч был проигран "Пизе" со счетом 0:5. Впрочем, в первом официальном сицилийцы справились, пусть и не без нервов.

В следующем раунде все победители этого сыграют в гостях. "Торино" примет "Палермо", "Верона" - "Бари", а "Сассуоло" - "Модену". Матчи состоятся 6-8 августа.