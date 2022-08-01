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Хавбек сборной Уругвая сменил Интер на Лацио

Италия
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Матиас Весино продолжит карьеру в Риме

Хавбек сборной Уругвая сменил Интер на Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini

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"Лацио" подписал трехлетний контракт с центральным полузащитником Матиасом Весино.

30-летний уругваец до мая выступал за "Интер", но набегал лишь 356 минут в Серии А и клуб не продлил его договор.

Весино - ветеран Серии А. Он выступает здесь с 2013-го и уже сыграл 215 матчей (19 голов) за "Фиорентину", "Кальяри", "Эмполи" и "Интер". Кроме того, хавбек 60 раз выходил в футболке уругвайской сборной.

В "Лацио" Весино заменит отбывшего в Бразилию ветерана Лукаса Лейву.

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В статье: Интер (Милан) Лацио (Рим) Матиас Весино
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Источник:
ФК "Лацио"

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