Хавбек сборной Уругвая сменил Интер на Лацио

"Лацио" подписал трехлетний контракт с центральным полузащитником Матиасом Весино.

30-летний уругваец до мая выступал за "Интер", но набегал лишь 356 минут в Серии А и клуб не продлил его договор.

Весино - ветеран Серии А. Он выступает здесь с 2013-го и уже сыграл 215 матчей (19 голов) за "Фиорентину", "Кальяри", "Эмполи" и "Интер". Кроме того, хавбек 60 раз выходил в футболке уругвайской сборной.

В "Лацио" Весино заменит отбывшего в Бразилию ветерана Лукаса Лейву.