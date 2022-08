Официально: Милан подписал Кетеларе из Брюгге

"Милан" объявил о трансфере полузащитника "Брюгге" Шарля де Кетеларе. 21-летний хавбек подписал контракт до 2027 года.

Now it’s official! Charles #DeKetelaere to #ACMilan from #ClubBrugge for €35M (bonuses included). Contract until 2027 (€2,2M/year). No surprise here and confirmed! #transfers pic.twitter.com/mA2dvluEaM