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Официально: Милан подписал Кетеларе из Брюгге
Очень интересный трансфер
Фото: twitter.com/acmilan
"Милан" объявил о трансфере полузащитника "Брюгге" Шарля де Кетеларе. 21-летний хавбек подписал контракт до 2027 года.
Now it’s official! Charles #DeKetelaere to #ACMilan from #ClubBrugge for €35M (bonuses included). Contract until 2027 (€2,2M/year). No surprise here and confirmed! #transfers pic.twitter.com/mA2dvluEaM— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2022
Полузащитник возьмет в команде чемпионов Серии А 90 номер.
"Милан" заплатил "Брюгге" 35 миллионов евро за бельгийца.
Сообщается, что Кетеларе будет получать 2.2 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне он провел 49 матчей за "Брюгге", забил 18 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро.
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