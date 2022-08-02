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Официально: Милан подписал Кетеларе из Брюгге

Италия
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Очень интересный трансфер

Официально: Милан подписал Кетеларе из Брюгге

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

"Милан" объявил о трансфере полузащитника "Брюгге" Шарля де Кетеларе. 21-летний хавбек подписал контракт до 2027 года.

Полузащитник возьмет в команде чемпионов Серии А 90 номер.

"Милан" заплатил "Брюгге" 35 миллионов евро за бельгийца.

Сообщается, что Кетеларе будет получать 2.2 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне он провел 49 матчей за "Брюгге", забил 18 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро.

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В статье: Брюгге Милан Шарль де Кетеларе
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Источник:
acmilan.com

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