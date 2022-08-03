Ювентус может подписать лучшего бомбардира в истории Наполи

"Ювентус" может подписать Дриса Мертенса на правах свободного агента, сообщает Sport Mediaset со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Туринцы могут предложить бельгийцу до 5 миллионов евро в год.

В июле "Наполи" объявил об окончании контракта и уходе Дриса Мертенса из клуба. Бельгиец – лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 148 голов в 397 матчах.

В прошлом сезоне Мертенс провел за "Наполи" 37 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.