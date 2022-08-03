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Ювентус может подписать лучшего бомбардира в истории Наполи
Неаполитанская мафия простит?
Фото: twitter.com/sscnapoli
"Ювентус" может подписать Дриса Мертенса на правах свободного агента, сообщает Sport Mediaset со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Туринцы могут предложить бельгийцу до 5 миллионов евро в год.
В июле "Наполи" объявил об окончании контракта и уходе Дриса Мертенса из клуба. Бельгиец – лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 148 голов в 397 матчах.
В прошлом сезоне Мертенс провел за "Наполи" 37 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.
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