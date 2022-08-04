Виктор Коваленко и Специя: карьера отнюдь не закончена

Виктор Коваленко вновь перешел из "Аталанты" в "Специю". На этот раз - в аренду с обязательством выкупа за два миллиона евро, если "Специя" удержится в Серии А. Таким образом, путь когда-то одного из главных талантов украинского футбола в элите итальянского практически завершен. Но это отнюдь не значит, что его карьера завершена.



У специфических тренеров



Ясно, что попытка прорыва Виктора в элиту Серии А провалилась. А от него ожидали такого прорыва. В Италии его переход в "Аталанту" всего за 600 тысяч евро встретили с энтузиазмом, как очередную сверхудачную сделку бергамцев. Рассказывали о трофеях, матчах в Лиге Чемпионов и сборной и на основании этого называли одним из наиболее статусных игроков в истории скромного клуба.



Что уж говорить, если пресса сообщала его зарплату - два миллиона евро в год. Почти в два раза больше, чем у лидеров полузащиты Руслана Малиновского и Марио Пашалича. Потому и ожидания были высокими.



Не сложилось во многом из-за Джан Пьеро Гасперини. Специфический специалист, требующий постоянного высокого прессинга, индивидуальных дуэлей, мощи и скорости. Он выносит вердикт игрокам, ставит крест на них очень быстро. Список довольно длинный. Мартин Шкртел продержался у него менее месяца и был изгнан свободным агентом второго сентября. У него совсем не играли нынешний игрок "Тоттенхэма" Деян Кулушевски и ведущий защитник "Ромы" Рожер Ибаньес.



Выходит, на украинце он поставил крест после лишь трех игровых минут.



В "Специи" также все было непросто. Нестабильно. 26 матчей лиги, из них 16 - с первых минут. Семь полных. Мелкие травмы, коронавирус. Процент его точных передач от матча к матчу мог колебаться от 45-ти до 93-ех. Описание его игры колебалось от "мозг", "дирижер команды", "самый техничный" в "Специи", "80 процентов креатива команды от него" до "плакал, когда мяч попадал к нему", "исчезал в тумане", "играл как в замедленной съемке".



ТuttoMercatoWeb как-то отметил, что "дирижер" любит играть с мячом и "рисовать" футбол, но его заставили "раствориться на поле". Бегать за оппонентами и надеяться отобрать мяч, что он не любит. "Грязная работа, но мало конструирования".



Он играл и последнего, разыгрывающего опорника, от которого требуют опускаться назад и помогать защитникам выходить из-под прессинга, и более выдвинутого, "восьмерку". И центрального атакующего полузащитника. И даже левого вингера. Причем, бывало, приходилось менять позиции по ходу матча. Играя "восьмерку", он очень часто выдвигался в первую линию прессинга и начинал прессинг даже ранее, чем форвард.



Тьяго Мотта впервые возглавил взрослую команду с начала сезона. Он фонтанировал идеями. Как говорил Фабио Капелло, у него даже слишком много идей. Он не докатился до претворения в жизнь своей тактической схемы 2-7-2 с вратарем, играющим за пределами штрафной (Тьяго заявляет, что изменит футбол), но немало экспериментировал. Особенно любил ставить в опорную зону крайних защитников. Из-за этого Коваленко оставался в запасе и остался 13-ым в команде по отыгранным минутам в лиге.



В конце декабря появились сообщения, что Мотту непременно уволят. Только ждут первого января, чтобы не платить компенсацию. Но в последнем матче 2021-го года "орлята" победили в гостях "Наполи", в январе они настолько взмыли, что Тьяго получил приз лучшего тренера лиги. Он перестал тасовать состав, нашел оптимальную тройку опорников. И вот именно в январе Коваленко после хорошей концовки года подхватил вначале коронавирус, а затем травму.



Тихий дом



Тем не менее, свой след украинец оставил. По схеме "гол+пас" он был четвертым в команде. Один из ассистов, а еще пенальти заработал в жесткой борьбе с соперником, в единоборстве. Отдал отличный голевой пас на "Сан Сиро" против "Милана" в добавленное время. Эту победу называют лучшей в истории клуба. Ну а в ворота "Салернитаны" он блестяще закрутил из-за пределов штрафной, вызвав всеобщее восхищение.



Если бы не этот гол и четыре ассиста, "Специя" не досчиталась бы семи очков, а значит - вылетела бы из Серии А.



В конце концов, официальное заявление клуба о его возвращении весьма красноречиво: "Один из главных героев спасения "орлят" возвращается!!! Возвращение, которого сильно хотели обе стороны! Он умел вселить энтузиазм в болельщиков, демонстрировал технические качества и очень высокий уровень видения игры. Динамичный и нацеленный, атакующий или центральный полузащитник. Счастливого возвращения, Виктор!!!"



С такими заявлениями и восклицательными знаками можно понять, почему он хотел вернуться. Похоже, в Заливе Поэтов он нашел дом.



А дом этот теплый и прочный. Уже полтора года клубом владеет семья Платеков. Эти американские бизнесмены известны партнерством и управлением в инвестиционном фонде, управляющим, в частности, финансами Dell - третьего производителя компьютеров в мире и первого - экранов для них. Годовой оборот фонда достигает 90-та миллиардов долларов.



Сами Платеки также владеют клубами в Дании ("Сендерийске") и Португалии ("Каза Пиа") и желают приобрести голландский "Витесс". Правда, они не собираются вкладывать большие деньги в клубы. Но заявляют, что желают построить стабильную модель. Они уже вложились в модернизацию 102-летнего стадиона "Специи" "Альберто Пикко" и тренировочной базы. Причем, в отличие от других американских владельцев, не требовали прав на эти объекты, а просто отдали деньги.



"Пикко" сейчас вмещает всего 11500 зрителей.

В самом городе, несмотря на статус одной из двух главных баз Военно-Морских Сил Италии и наибольший оружейный арсенал в стране, не набралось даже ста тысяч населения. Потому создать ажиотаж вокруг клуба здесь вряд ли удастся. Но это и хорошо для Коваленко. Он поиграет в команде, которая лишь хочет остаться в Серии А, постарается добавить в игре и все же прорваться в более сильный клуб. Ему ведь всего 26.



Спокойный учитель



В первом сезоне в Серии А в истории (2020/21) у "Специи" был мизерный бюджет, и ей предрекали вылет. Летом 2021-го ФИФА наложил запрет на ее трансферы, и тогда же лихорадочно подписали 28 новых игроков (!!!). Еще и из-за массового заражения коронавирусом была завалена подготовка к сезону и не сыгран ни один контрольный матч. Да и Мотта со своими экспериментами. Тогда Роберт Платек заявлял, что нужно лишь выжить и признавал, что обилие арендованных нездорово для клуба.



Но теперь, летом 2022-го, все иначе, гораздо спокойнее. Трансферы вновь разрешены, костяк состава сохранен лишь с четырьмя новичками. Хорошо показавшие себя арендованные выкуплены. Можно строить дальше. Тренер, правда, сменился. Мотта поссорился с руководством и ушел. Впрочем, его преемник Лука Готти известен как спокойный невозмутимый человек, играющий практически всегда по одной схеме. А это также на пользу украинцу и всему клубу.



3-5-2 с двумя "восьмерками", с открытыми флангами, куда из центра нужно будет смещаться иногда, но не очень часто, подходит Коваленко. Разыгрывать мяч будут три центральных защитника, то есть от опорника не будут требовать смещаться слишком назад. А прессинг будут начинать два форварда, то есть опорник не должен будет слишком бегать вперед. У него будет определенная зона ответственности с четкими заданиями. А так всегда легче.



54-летний Готти получил сразу две ученые степени - в области спорта и педагогики. Он даже преподавал в Университетах Падуи и Милана. Большую часть тренерской карьеры провел помощником главного. В том числе Маурицио Сарри в "Челси". В 2019-2021 годах он руководил "Удинезе". И его фриуланцы играли от обороны, довольно бесхитростно, без сумасшедших идей, но с быстрыми техничными контратаками. Такой стиль "Специи" подходит больше, чем эксперименты Мотты.



"Мои экономические переговоры со "Специей" длились три минуты. Также мне очень понравилось, что они спрашивали меня о моих идеях. Без агентов и посредников, как обычные люди. Мои игровые идеи очень ясны. Я хочу упрощать вещи. Хочу, чтобы игроки четко понимали, что делать. Хочу видеть баланс. Моя главная догма - игра в полную силу, и здесь я не вижу компромиссов. Я ненавижу разбазаренный талант и ненавижу тех, кто не выкладывается на полную".



"Я даже не боялся трансферного бана, поскольку это бы создало здоровую сплоченную команду. Но "Специя" и так сплочена и играет на все сто. Это было ее главной силой в предыдущем сезоне и это не должно измениться".



Возможно, именно Готти найдет разбазаренный талант Коваленко. Тем более, что, как сообщают СМИ, тренер лично настаивал на возвращении игрока. Разумеется, придется бороться за место в составе, придется адаптироваться к 3-5-2. Еще и подписаны новые игроки на его позиции - опорник Экдаль и атакер Даниэль Мальдини. Тем не менее, все в его руках. Он в правильных для себя клубе и команде.

В конце концов, а сколько украинцев отыграли два полноценных сезона в Серии А? Александр Заваров, Андрей Шевченко, Руслан Малиновский. Присоединиться к такой когорте уже будет почетно.