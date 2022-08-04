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Ди Марцио: Рома завершает трансфер хавбека Пари Сен-Жермен, известны детали сделки
Раньше играл у Клоппа, теперь будет работать с Моуриньо
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянская "Рома" очень близка к завершению сделки по подписанию полузащитника сборной Нидерландов и "Пари Сен-Жермен" Джорджиньо Вейналдума, об этом сообщает авторитетный инсайдер Sky in Italy Джанлука Ди Марцио.
"Джаллоросси" намерены взять экс-хавбека "Ливерпуля" в аренду на один сезон с правом выкупа. "Рома" попытается организовать визит Вейналдума в Рим сегодня днем, 4 августа, чтобы финализировать трансфер.
Напомним, игрок сборной Нидерландов присоединился к "ПСЖ" прошлым летом в качестве свободного агента, по контракту с парижанами у него осталось еще два года. Он провел 38 матчей во всех турнирах за парижскую команду, но, видимо, в планы Кристофа Галтье голландец не входит.
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