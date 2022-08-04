Официально: Аталанта подписала вингера Лейпцига за 15 миллионов евро

"Аталанта" объявила о подписании вингера "РБ Лейпциг" Адемоли Лукмана. Стороны подписали контракт до лета 2026 года.

Сообщается, что сделка обошлась клубу из Бергамо в 15 миллионов евро.

Вингер перешел в "Лейпциг" из "Эвертона" в 2019 года за 18 миллионов евро. Прошлый сезонн Лукман провел в аренде за "Лестер".

Он принял участие в 42-х матчах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигирийца в 10 миллионов евро.