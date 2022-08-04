  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Аталанта подписала вингера Лейпцига за 15 миллионов евро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Аталанта подписала вингера Лейпцига за 15 миллионов евро

Италия
(1 голосов)

Выгодно для всех сторон

Официально: Аталанта подписала вингера Лейпцига за 15 миллионов евро

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

"Аталанта" объявила о подписании вингера "РБ Лейпциг" Адемоли Лукмана. Стороны подписали контракт до лета 2026 года.

Сообщается, что сделка обошлась клубу из Бергамо в 15 миллионов евро.

Вингер перешел в "Лейпциг" из "Эвертона" в 2019 года за 18 миллионов евро. Прошлый сезонн Лукман провел в аренде за "Лестер".

Он принял участие в 42-х матчах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигирийца в 10 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) РБ Лейпциг Адемола Лукман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде