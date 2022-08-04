Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Аталанта подписала вингера Лейпцига за 15 миллионов евро
Выгодно для всех сторон
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
"Аталанта" объявила о подписании вингера "РБ Лейпциг" Адемоли Лукмана. Стороны подписали контракт до лета 2026 года.
Сообщается, что сделка обошлась клубу из Бергамо в 15 миллионов евро.
C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città! ????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 4, 2022
Welcome, @Alookman_! ⚫️????
There’s a new superhero in #BergAMO! ????????
Welcome, #Lookman! ????????????#BenvenutoLookman #GoAtalantaGo pic.twitter.com/zL52JHRcaB
Вингер перешел в "Лейпциг" из "Эвертона" в 2019 года за 18 миллионов евро. Прошлый сезонн Лукман провел в аренде за "Лестер".
Он принял участие в 42-х матчах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигирийца в 10 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Заря – Университатя. 1:0. 20-летний форвард выводит луганчан вперед
- Заря - Университатя. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом
- Виктор Коваленко и Специя: карьера отнюдь не закончена
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО