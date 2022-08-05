Не Кака, не Де Брюйне и не Мюллер, но Шарль Де Кетеларе способен выйти в Милане на Топ-уровень

Продажа Шарля Де Кетеларе "Брюгге" "Милану" стала самой дорогой в истории бельгийской лиги. В Италию же и вовсе ранее никого не продавали за более 16-ти миллионов евро. Также речь о наибольшей покупке Паоло Мальдини в роли технического директора "Милана" и десятой в истории клуба в целом. Впрочем, в той десятке не только Филиппо Индзаги и Руй Кошта, но и Маттиа Кальдара, Лукас Пакета, Карлос Бакка, Андре Силва, Кшиштоф Пьонтек. Провалов больше. Кем станет бельгиец?

Тяжёлые трансферные роды

Интересно получается. "Интер", "Ювентус" и "Рома" в нынешнем Меркато берут опытом и количеством. При этом жутко экономят. Ромелу Лукаку и Генрих Мхитарян не были куплены "нерадзурри". Как и Андре Онана, Кристиан Асслани и Рауль Белланова. "Бьянконери" также не купили Анхеля Ди Марию и Поля Погба. А Бремера купили лишь после продажи Матейса Де Лихта. "Джаллоросси" взяли Пауло Дибалу и Неманью Матича

бесплатно, а Жоржиньо Вейналдума собираются в аренду.

"Россонери" же взяли и выложили за одного игрока 32 миллиона, плюс три бонусов и 12.5 процентов от следующей продажи. Причем за 21-летнего, игравшего лишь в родной Бельгии. Из-за чего в итоге остались почти без трансферного бюджета на нужных центрального защитника и опорника. Похоже, их придется брать в аренду. А уже август, и главные кандидаты на эти позиции - Свен Ботман и Ренату Саншеш - куплены "Ньюкаслом" и "Пари Сен-Жермен".

История повторяется. Каждый год Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара бросают все силы на главный трансфер и из-за этого опаздывают с другими. Сейчас они сильно опоздали, и болельщики "Милана" пребывали в отчаянии. Ведь они ожидали, что после первого Скудетто за 11 лет деньги и трансферы посыплются рекой. А в итоге разве что пришел свободным агентом Дивок Ориги, и еще после долгих торгов за лишние 2-3 миллиона выкупили Алессандро Флоренци и Жуниора Мессиаса.

Впрочем, впадать в отчаяние болельщикам "дьяволов" не следует. Ведь такие же невразумительные Меркато в предыдущие два года в итоге завершились вторым и первым местом в лиге. И все купленные Мальдини

как минимум за 11 миллионов новички оказались очень успешными. Франк Кесси, Рафаэль Леау, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Майк Маньян, Фикайо Томори.

Де Кетеларе, за которым "Милан" следил три года, более чем способен пополнить список.

"Лидс" предлагал за него больше. Но он настолько желал перейти в "Милан", что блокировал переговоры с англичанами, не являлся на тренировки в "Брюгге". Некрасиво для родного клуба, но признак приверженности новому. Он даже отказался от денег, которые чемпион Бельгии был должен ему и согласился снизить зарплату в "Милане" с 2.7 миллиона евро в год до 2.2. Разницу использовали для поднятия предложения, ведь до этого более 30-ти миллионов миланцы не хотели давать.

Эта мыльная опера (а ее только так и называли) чуть не завершилась разрывом. Поездка Мальдини и Массары в Брюгге не изменила ничего. А на нейтральной территории в Швейцарии, как признал агент игрока Тим Де Мюль, состоялась настоящая битва, и ему самому пришлось действовать агрессивно. "Те, кто не занимаются этим, не могут понять, как сложно было. Сделка казалась сорванной. После Брюгге клубы уже не хотели общаться".

Де Мюль также прямо заявил, что сделка с "Лидсом" была бы лучшей для всех - самого "Лидса", "Брюгге", игрока и его агентов. Но Шарль хотел только в "Милан", и агент выполнил его волю.

Умеет все

Стоила ли эта игра свеч? Вообще-то, да. Ведь речь об одном из наибольших талантов Бельгии. Он уже с 18-летнего возраста заметный игрок "Брюгге". По матчам Лиги Чемпионов в резюме (16) его в "Милане" опережают лишь шесть игроков. Предыдущий сезон во всех турнирах завершил с 18-ю голами и десятью ассистами. Уже отыграл восемь матчей за сборную Бельгии и забил один мяч. Кстати, Италии.

В детстве в нем видели центрального защитника, затем он играл опорника, "восьмерку", "десятку", на обоих флангах атаки. И даже левого латераля. А большую часть сезона 2021/22 провел на острие атаки. В "Милане" его ожидает позиция "десятки", но и на правом фланге атаки нужна помощь. Очень удобно для него.

"Я очень атакующий игрок. Я люблю начинать и завершать действие правильным движением. Я опускаюсь глубоко и получаю мяч, ищу последний пас или пытаюсь забить как форвард. Я предпочитаю мяч в ногах и больше всего хочу наслаждаться игрой. Но и тяжело работаю, прессингую для того, чтобы завоевать его".

"Он один из самых изящных игроков в Бельгии", - говорит местный эксперт и бывший игрок Арнар Видарссон. "Все настолько изящно, кажется настолько простым. И он видит ходы заранее, умеет стартовать в нужный момент. Кроме того, работает очень тяжело без мяча". Другой эксперт Филип Йоос сравнивает его с Кевином Де Брюйне и даже говорит: "Чем выше уровень, тем легче ему будет играть. Для него очень важно часто получать мяч. "Милан" часто доминирует, и это хорошо для него".

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: "С его левой ногой он способен отдать решающий пас. Он способен взять мяч на любой позиции и с помощью корпуса защитить его и прорваться через все поле. Очень хорошо, что он играет на многих позициях, это полезно для молодых игроков. Неразумно сейчас запирать его в клетке".

Мобильный вертикальный трудолюбивый игрок. Любит прорываться на дриблинге, забивать, пасовать, работать из глубины, агрессивно прессингует, любит забегать без мяча. Идеально для стиля "Милана". А он ещё и исполняет и завершает стандартные положения. Его сравнивают с Де Брюйне, Кака и Томасом Мюллером. Игроками разного стиля, что говорит о его вариативности. В сущности, толком Шарля ни с кем сравнить не получается. Он особенный.

Свой в молодёжном клубе

Он подходит "Милану", самому молодому чемпиону Италии последних 20-ти лет (25.8 в среднем). По развитию молодёжи "россонери" мгновенно ворвались в когорту европейских лидеров. Стефано Пиоли способен и его научить очень многому. Подходит и по характеру. Хотя в Бельгии его и называют Королем Шарлем, на самом деле он весьма скромный человек, любящий спокойствие, а не внимание прессы. Интеллигентный. Учился в университете на юриста и вовсе не был уверен, что продолжит в футболе.

В десятилетнем возрасте он был чемпионом Фландрии по теннису. Но решил выбрать футбол. "Теннис мне приходилось играть одному с детьми, которых я не знал. Я предпочитал играть в футбол с друзьями".

"Теннис намного более конфликтный и напряжённый. В футболе легче найти объяснения, если что-то не так. В теннисе виноват лишь ты. Я не мог выдержать моих ошибок. И не мог выдержать обманщиков. Тех, кто кричал, что мяч улетел в аут, хотя на самом деле нет. Тогда я злился и даже уходил с корта. Я даже ходил к психологу, чтобы успокоиться".

Невозможно поверить, но у этого 192-сантиметрового парня были проблемы с ростом и мышечной массой. Его мать Изабелла даже рассказала, что он был вынужден играть с командами, составленными из поздно растущих игроков. "Но в 16-летнем возрасте он вдруг начал расти как капуста. 10 или 15 сантиметров за один год! Поначалу это приводило к травмам, но затем успокоилось. Он почти не пропускает матчи".

Разумеется, есть и сомнения, и негатив. В Бельгии не все уверены, что он уже готов для клуба калибра "Милана". Бывший игрок сборной Нидерландов Ян Мулдер и вовсе не понимает, почему он пошёл не в АПЛ, лучшую лигу в мире, а в клуб и лигу, где играют лишь ветераны. Даже назвал переход "ошибкой года". Марк Дегриз заявил, что итальянцы очень требовательны, для них все или ничего, и времени ему не дадут.

На самом деле "Милан" в точности до наоборот. Терпеливо воспитывает молодёжь и доверяет ей. Пиоли ждал и терпел даже после провального первого сезона Кесси, Леау, Тонали и дождался. Еще и помогут адаптироваться соотечественники Салемакерс и Ориги.

"Я обычно очень спокойный человек, но был восхищен интересом "Милана". Не знал, как реагировать. Не знал и как реагировать после первого дня в самом клубе. Говорят, невозможно себе представить, пока не попадёшь туда. Я никогда не верил, что буду играть за "Милан". Энтузиазм и восхищение - отличное горючее.

Тем не менее, сомнения остаются. Не перехвалили ли Де Кетеларе, не будет ли отягощать слишком большой ценник? Не повлияет ли то, что он очень хорош во всем, но не феноменален ни в чем? У него ведь нет одной суперсилы, как скорости Мбаппе, техники Месси, гениальности Де Брюйне и Кака, жажды побед Роналду, бомбардирских качеств Холанда, Мюллера, Левандовски.

Gazzetta Dello Sport уже вышел с заголовком: "Битва 90-х номеров: Лукаку против Де Кетеларе". Не рано ли навязывать на Шарля борьбу с самим Ромелу, одним из лидеров нынешнего бельгийского поколения, лучшим бомбардиром сборной и лучшим игроком Серии А сезона 2020/21?

И все же Шарль кажется готовым. Кажется способным сделать качественный скачок в лидеры поколения, лидеры сборной, даже в мировые лидеры. Его талант велик, клуб для его развития практически идеальный. Путь наверх открыт.

Фото - официальный сайт "Милана"