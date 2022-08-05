Защитник Шахтера присоединился к итальянскому клубу Сильвио Берлускони на правах аренды

"Монца" на сезон арендовала центрального защитника донецкого "Шахтера" Марлона. Таким образом, бразильский футболист подписал контракт с "красно-белыми" до 30 июня 2023 года.

Центрбек переехал в Европу из бразильского "Флуминезе" в 2016 году – его купила "Барселона" за 5 млн евро. Он успел сыграть три матча за каталонскую команду (два в Ла Лиге, один в ЛЧ), после чего был отправлен в аренду во французскую "Ниццу".

В августе 2018-го "Барселона" продала Марлона в "Сассуоло" за 12 млн евро. За итальянский клуб он сыграл 66 матчей (65 в Серии А) и забил один гол. В Украине Марлон выиграл Суперкубок и провел 22 матча, 9 из которых в Лиге чемпионов.