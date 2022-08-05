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Кубок Италии. Серия А начала сезон. Непростой победой

Италия
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"Удинезе" справился с командой из Серии С

Кубок Италии. Серия А начала сезон. Непростой победой

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. Первый раунд

"Удинезе" - "ФеральпиСало" (III) 2:1

Голы: Деулофеу 12 (пен.), Саксесс 64 - Силигарди 67

13-го августа "Удинезе" вместе с "Миланом" откроет сезон в Серии А. Сегодня фриуланцы открыли сезон 2022/23 для команд Серии А, пусть и в другом турнире. В соперники им досталась наименее статусная команда из оставшихся в Кубке, единственная из Третьего дивизиона. Правда, её главный тренер Стефано Векки потренировал больше в Серии А, чем тренер-дебютант соперника Андреа Соттил, и даже в "Интере". Команда Векки боролась и даже долго лидировала по ударам в створ ворот. Но по голам уступила.

Ранний гол Деулофеу с пенальти открыл счёт. Саксесс заработал его, прорвавшись в штрафную и упав в борьбе с двумя. Во втором тайме сам Саксесс увеличил его. Деулофеу вернул ему долг, развернув контратаку со своей половины поля и отдав уже в штрафную. Исаак попытался прострелить, мяч отскочил к нему и далее последовал удар. Силигарди, забивший два мяча в предыдущем раунде, тут же сократил разрыв после длинного заброса на грани офсайда. Но на этом все и закончилось.

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"Кальяри" (II) - "Перуджа" (II) 3:2

Голы: Альтаре 2, Лападула 80 (пен.), Виола 89 - Мельхиорри 32, Ди Серио 67

"Кальяри" из Серии А вылетел в весьма драматичной манере, не переиграв уже вылетевшую "Венецию". Непривычно видеть его в Серии Б, и руководство ставит целью вернуться побыстрее, сохранив приличный бюджет. Но, если судить по этому матчу, просто новым подопечным Фабио Ливерани отнюдь не будет.

Уже на второй минуте центральный защитник Альтаре замкнул угловой довольно лёгким ударом головой. Экс-игрок "Кальяри" Мельхиорри ответил на это прорывом в контратаке и ударом низом, а вышедший на замену Ди Серио, также в контратаке, замкнув прострел автора первого гола, даже вывел гостей вперёд. Сравнял счёт вышедший на замену экс-игрок "Милана" Джанлука Лападула лишь на 80-ой минуте. С пенальти. И лишь на 89-ой удалось избежать овертайма. Виола отлично закрутил штрафной удар в "девятку".

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В статье: Кубок Италии Кальяри Удинезе (Удине)
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