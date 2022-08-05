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Официально: Вейналдум подписал контракт с Ромой

Италия
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Отличная сделка для римлян

Официально: Вейналдум подписал контракт с Ромой

Фото: asroma.com

Новина українською

"Рома" объявила о подписании полузащитника "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдума. Годичная аренда с правом выкупа для римлян.

Нидерландский полузащитник будет выступать в клубе под 25 номером.

Вейналдум присоединился к "ПСЖ" на правах свободного агента прошлым летом, после 5 лет в "Ливерпуле".

Новое спортивное руководство клуба, которое пришло после отставки Почеттино, дало понять игроку, что не рассчитывает на него в ведущей роли.

Контракт полузащитника с "ПСЖ" рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел за "ПСЖ" 38 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.

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В статье: Рома (Рим) Жоржиньо Вейналдум ПСЖ
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