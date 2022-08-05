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Официально: Вейналдум подписал контракт с Ромой
Отличная сделка для римлян
Фото: asroma.com
"Рома" объявила о подписании полузащитника "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдума. Годичная аренда с правом выкупа для римлян.
Нидерландский полузащитник будет выступать в клубе под 25 номером.
????????????#ASRoma | @GWijnaldum pic.twitter.com/V3z2BsMVtc— AS Roma (@OfficialASRoma) August 5, 2022
Вейналдум присоединился к "ПСЖ" на правах свободного агента прошлым летом, после 5 лет в "Ливерпуле".
Новое спортивное руководство клуба, которое пришло после отставки Почеттино, дало понять игроку, что не рассчитывает на него в ведущей роли.
Контракт полузащитника с "ПСЖ" рассчитан до лета 2024 года.
В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел за "ПСЖ" 38 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.
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