Официально: Вейналдум подписал контракт с Ромой

"Рома" объявила о подписании полузащитника "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдума. Годичная аренда с правом выкупа для римлян.

Нидерландский полузащитник будет выступать в клубе под 25 номером.

Вейналдум присоединился к "ПСЖ" на правах свободного агента прошлым летом, после 5 лет в "Ливерпуле".

Новое спортивное руководство клуба, которое пришло после отставки Почеттино, дало понять игроку, что не рассчитывает на него в ведущей роли.

Контракт полузащитника с "ПСЖ" рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел за "ПСЖ" 38 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.