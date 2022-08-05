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Депай может перейти в Ювентус. Туринцы хотят арендовать форварда
Сделка будет сложной
Фото: twitter.com/Memphis
"Ювентус" хочет арендовать нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая. Каталонцы хотели бы продать игрока или включить обязательство выкупа в сделку.
"Ювентус" хочет именно аренды, покупать нидерландского нападающего не хотят, что может стать серьезным препятствием в заключении сделки.
С Мемфисом связывались также клубы АПЛ – "Челси", "Тоттенхэм" и "Эвертон". Для "синих" он не является приоритетным вариантом, а от перехода в другие клубы отказался сам игрок.
В прошлом сезоне Депай провел за "Барсу" 36 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 35 миллионов евро.
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