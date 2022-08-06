Кубок Италии. Специя без Коваленко разгромила Комо без Фабрегаса

Кубок Италии. Первый раунд

"Специя" - "Комо" (II) 5:1

Голы: Нзола 43, 76 (пен.), Верде 60 (пен.), Стрелец 71, Мальдини 90 - Бланко 55

Виктор Коваленко против Сеска Фабрегаса? Такая встреча в итоге не состоялась. Оба остались вне заявки своих команд. Насчёт украинца это было понятно, поскольку даже не успел отыграть ни одного контрольного матча за "Специю". А вот появление испанца хотя бы на скамье запасных ожидали. Придётся ждать матчей Серии Б.

И без Сеска "Комо" оказал сопротивление. Статистическое преимущество "Специи" было огромным, первым забил Мбала Нзола, обокрав защитника (возможно, там был фол), но Бланко ответил, замкнув фланговый прострел между руками Зута. Впрочем, очень быстро Верде реализовал пенальти. А затем вышедшие на замену Реца и Стрелец создали третий гол, очень похожий на гол Бланко, с ошибкой вратаря Гидотти.

Нзола добил с ещё одного пенальти, заработанного Стрелецем на игре защитника локтем, новичок из "Милана" Даниэль Мальдини вышел на замену и также успел забить. Вновь контратака, и вновь прострел Рецы.

Первая уверенная победа команды Серии А в нынешнем розыгрыше Кубка.

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"Пиза" (II) - "Брешия" (II) 1:4

Голы: Мазуччи 20 - Николас 25 (автогол), Айе 61, Ндой 72, Бьянки 90+4

"Пиза" долгое время лидировала в Серии Б в сезоне 2021/22, но в итоге покатилась и даже проиграла плей-офф. Спокойно это в Городе Башни не восприняли, освежив состав и пригласив опытного тренера Роландо Марана. На первых порах помогло мало. "Брешия" же в предыдущем сезоне привычно бушевала. Массимо Челлино уволил Филиппо Индзаги, затем понял, что по контракту не имеет права делать этого, затем все равно уволил. Привычный сезон Челлино. Возможно, этот будет поспокойнее?

Хозяева открыли счёт. Однако очень быстро их вратарь Николас забил в свои ворота. На второй тайм он уже не вышел. Хотя вроде бы речь о травме. Во втором тайме Айе вывел гостей, подопечных испанского тренера Пепа Клотета (работавшего с командой перед Индзаги), вперёд. А Ндой и Бьянки закрепили успех.

В следующем раунде в октябре "Специя" примет "Брешию".