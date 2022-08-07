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Воспитанник Динамо Лука Лочошвили переходит в клуб-новичок Серии А
Кремонезе заплатит за грузина 1.6 миллиона евро
Фото: FCUpdate
Грузинский центральный защитник австрийского "Вольфсбергера" Лука Лочошвили вот-вот перейдет в клуб-новичок Серии А "Кремонезе". Центрбек выбирал между командой из Кремоны и "Вероной".
Как сообщает издание SkySports Austria, Лочошвили обойдется итальянской команде в 1.6 миллиона евро. Трансфер уже подтвердил главный тренер "Вольфсбергера" Робин Дутт.
Лука Лочошвили был приобретен киевским "Динамо" в августе 2017 года у "Динамо Тбилиси" за 300 тысяч евро. Однако, за основную команду киевлян он так и не сыграл, трижды съездив в аренду. Зимой 2020 грузин бесплатно вернулся в Тбилиси, а уже через полгода был продан в "Вольфсбергер" за 200 тысяч евро.
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