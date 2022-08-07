  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Воспитанник Динамо Лука Лочошвили переходит в клуб-новичок Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воспитанник Динамо Лука Лочошвили переходит в клуб-новичок Серии А

Италия
(1 голосов)

Кремонезе заплатит за грузина 1.6 миллиона евро

Воспитанник Динамо Лука Лочошвили переходит в клуб-новичок Серии А

Фото: FCUpdate

UA-Футбол
Новина українською

Грузинский центральный защитник австрийского "Вольфсбергера" Лука Лочошвили вот-вот перейдет в клуб-новичок Серии А "Кремонезе". Центрбек выбирал между командой из Кремоны и "Вероной".

Как сообщает издание SkySports Austria, Лочошвили обойдется итальянской команде в 1.6 миллиона евро. Трансфер уже подтвердил главный тренер "Вольфсбергера" Робин Дутт.

Лука Лочошвили был приобретен киевским "Динамо" в августе 2017 года у "Динамо Тбилиси" за 300 тысяч евро. Однако, за основную команду киевлян он так и не сыграл, трижды съездив в аренду. Зимой 2020 грузин бесплатно вернулся в Тбилиси, а уже через полгода был продан в "Вольфсбергер" за 200 тысяч евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремонезе (Италия) Вольфсбергер Лука Лочошвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде