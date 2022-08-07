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Рома представила форму, в которой сыграет против Шахтера
Гостевой комплект римлян на этот сезон
Asroma.com
Римская "Рома" представила новый комплект формы на сезон 2022/23. Гостевую форму для римлян изготовила компания New Balance.
Комплект выполнен в белом цвете и черпает вдохновение из знаменитой архитектуры столицы Италии. На футболку нанесена надпись Figli di Roma ("Сыновья Рима").
В этой форме команда Жозе Моуриньо сегодня в первый раз сыграет против донецкого "Шахтера" в рамках благотворительного матча.
???? Debutta stasera all'Olimpico! ????— AS Roma (@OfficialASRoma) August 7, 2022
⬜️ #ASRoma | @NBFootball ????????
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