Рома представила форму, в которой сыграет против Шахтера

Римская "Рома" представила новый комплект формы на сезон 2022/23. Гостевую форму для римлян изготовила компания New Balance.

Комплект выполнен в белом цвете и черпает вдохновение из знаменитой архитектуры столицы Италии. На футболку нанесена надпись Figli di Roma ("Сыновья Рима").

В этой форме команда Жозе Моуриньо сегодня в первый раз сыграет против донецкого "Шахтера" в рамках благотворительного матча.