  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома представила форму, в которой сыграет против Шахтера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома представила форму, в которой сыграет против Шахтера

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Гостевой комплект римлян на этот сезон

Рома представила форму, в которой сыграет против Шахтера

Asroma.com

Новина українською

Римская "Рома" представила новый комплект формы на сезон 2022/23. Гостевую форму для римлян изготовила компания New Balance.

Комплект выполнен в белом цвете и черпает вдохновение из знаменитой архитектуры столицы Италии. На футболку нанесена надпись Figli di Roma ("Сыновья Рима").

В этой форме команда Жозе Моуриньо сегодня в первый раз сыграет против донецкого "Шахтера" в рамках благотворительного матча.

Читайте такжеРома - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Asroma.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде