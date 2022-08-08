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ВИДЕО потрясающего пения болельщиков Ромы перед началом товарищеского матча с Шахтером

Италия
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Одна из главных причин, почему мы так любим футбол

ВИДЕО потрясающего пения болельщиков Ромы перед началом товарищеского матча с Шахтером

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 8 августа, донецкий "Шахтер" сыграл товарищеский поединок с "Ромой" на "Стадио Олимпико". Подопечные Жозе Моуриньо обыграли "горняков" с разгромным счетом 5:0 – голы забивали Пеллегрини, Манчини, Спинаццола, Дзаньоло и Бове.

Болельщики римлян великолепно спели перед стартом спарринга. Отметим, что на арене присутствовало 65 тысяч фанатов.

Матч стал первым для подопечных Йовичевича в рамках второго тренировочного сбора.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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