ВИДЕО потрясающего пения болельщиков Ромы перед началом товарищеского матча с Шахтером

Вчера, 8 августа, донецкий "Шахтер" сыграл товарищеский поединок с "Ромой" на "Стадио Олимпико". Подопечные Жозе Моуриньо обыграли "горняков" с разгромным счетом 5:0 – голы забивали Пеллегрини, Манчини, Спинаццола, Дзаньоло и Бове.

Болельщики римлян великолепно спели перед стартом спарринга. Отметим, что на арене присутствовало 65 тысяч фанатов.

