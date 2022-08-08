Кубок Италии. Ожидаемый вылет Сассуоло, Дженоа идет дальше

Кубок Италии. Первый раунд

"Дженоа" (II) - "Беневенто" (II) 3:2

Голы: Гудмундссон 35, 45, Кода 64 (пен.) - Глик 45+3, Карич 90+5

Сезон двух владельцев, трех спортивных директоров и четырёх главных тренеров ожидаемо выбросил "Дженоа" из Серии А. Впервые за 15 лет. Впрочем, она желает вернуться немедленно. И путем к возвращению выбрала стабильность. Остался главный тренер Александер Блессин, получавший немало комплиментов весной (Арриго Сакки даже призвал все итальянские команды играть в его стиле), стартовый состав сегодня состоял на 9/11 из игроков, игравших в команде и в сезоне 2021/22...

"Беневенто" вылетел всего за год до "Дженоа" и также желает вернуться. Но его бюджет скромнее. Сегодня он проиграл концовку первого тайма, затем допустил пенальти, и гола на 95-ой минуте не хватило. Гудмундссон вначале был оставлен без опеки в метре от ворот, затем получил мяч с фланга в контратаке и обыграл всех. Кода реализовал пенальти. Ответили гости ударом головой с углового Глика и Карича издали.

Генуэзцев ожидает СПАЛ.

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"Модена" (II) - "Сассуоло" 3:2

Голы: Фальчинелли 11, Мости 30, 53 - Берарди 45+2 (пен.), Айхан 88

Наиболее громкая сенсация раунда? Возможно. Но все же она не такая громкая. "Сассуоло" известен провальными выступлениями в Кубке. За последние три года он уже в третий раз вылетает от команды из Серии Б. Причем в предыдущие два вылетел даже дома. Кроме того, сегодня играли Распадори, Фраттези и Берарди, уже несколько месяцев думающие о трансферах, а не о футболе. Скамакка уже ушёл. Так что успех скромной "Модены" не слишком удивил.

Первый гол забил бывший игрок "Сассуоло" Фальчинелли. В контратаке на входе в штрафную он пробил с рикошетом. Затем закрутил в стойку, и Мости добил. Добил Мости и после потери мяча обороной и сейва вратаря. Пенальти Берарди и гола Айхана при розыгрыше углового не хватило для полного ответа.

"Кремонезе" или "Тернана" выйдут на "Модену".