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Интер официально расторг контракт с Алексисом Санчесом

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Интер официально расторг контракт с Алексисом Санчесом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Canoniero/LightRocket

Новина українською

"Интер" объявил о досрочном расторжении контракта с опытным нападающим Алексисом Санчесом.

У 33-летнего чилийца оставался год по соглашению с нерадзурри, и ранее СМИ писали, что клуб выплатит ему 4,5 млн евро в качестве компенсации.

Санчес играл за "Интер" с лета 2019-го - сперва на правах аренды из "МЮ", а с 2020-го уже на полноценном контракте. За это время нападающий забил 20 голов в 108 матчах, нерегулярно появляясь в основном составе.

Уже известно, что на 99% следующим клубом Алексиса станет "Марсель" - сейчас стороны утрясают последние детали сделки.

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан)
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Источник:
ФК "Интер"

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