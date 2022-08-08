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Интер официально расторг контракт с Алексисом Санчесом
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Canoniero/LightRocket
"Интер" объявил о досрочном расторжении контракта с опытным нападающим Алексисом Санчесом.
У 33-летнего чилийца оставался год по соглашению с нерадзурри, и ранее СМИ писали, что клуб выплатит ему 4,5 млн евро в качестве компенсации.
Санчес играл за "Интер" с лета 2019-го - сперва на правах аренды из "МЮ", а с 2020-го уже на полноценном контракте. За это время нападающий забил 20 голов в 108 матчах, нерегулярно появляясь в основном составе.
Уже известно, что на 99% следующим клубом Алексиса станет "Марсель" - сейчас стороны утрясают последние детали сделки.
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