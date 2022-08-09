  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Голкипер Ювентуса пропустит старт сезона Серии А из-за травмы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Ювентуса пропустит старт сезона Серии А из-за травмы

Италия
(1 голосов)

Футболист выбыл из строя минимум на 20 дней

Голкипер Ювентуса пропустит старт сезона Серии А из-за травмы

Фото: juventus.com

Новина українською

Голкипер туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны пропустит старт сезона в итальянской Серии А из-за травмы. Как сообщает пресс-служба "старой синьоры", кипер почувствовал дискомфорт во время товарищеского матч с мадридским "Атлетико" (0:4).

Польскому футболисту диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Отмечается, что он пробудет в лазарете туринцев около 20 дней.

Напомним, что "Ювентус" стартует в новом сезоне чемпионата Италии 15 августа. Команда примет на своем поле "Сассуоло".

Читайте такжеМанчестер Юнайтед работает над приобретением полузащитника Ювентуса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Войцех Щенсны
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
juventus.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде