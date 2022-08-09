Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Ювентуса пропустит старт сезона Серии А из-за травмы
Футболист выбыл из строя минимум на 20 дней
Фото: juventus.com
Голкипер туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны пропустит старт сезона в итальянской Серии А из-за травмы. Как сообщает пресс-служба "старой синьоры", кипер почувствовал дискомфорт во время товарищеского матч с мадридским "Атлетико" (0:4).
Польскому футболисту диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Отмечается, что он пробудет в лазарете туринцев около 20 дней.
Напомним, что "Ювентус" стартует в новом сезоне чемпионата Италии 15 августа. Команда примет на своем поле "Сассуоло".
Популярное сейчас
- Президент Руха: Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену
- УАФ намерена лишить футбольного гражданства экс-тренера Кристалла
- Динамо и Шахтер ведут борьбу за опорника Зари - источник
- Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Ромой
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925