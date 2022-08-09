Голкипер Ювентуса пропустит старт сезона Серии А из-за травмы

Голкипер туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны пропустит старт сезона в итальянской Серии А из-за травмы. Как сообщает пресс-служба "старой синьоры", кипер почувствовал дискомфорт во время товарищеского матч с мадридским "Атлетико" (0:4).

Польскому футболисту диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Отмечается, что он пробудет в лазарете туринцев около 20 дней.

Напомним, что "Ювентус" стартует в новом сезоне чемпионата Италии 15 августа. Команда примет на своем поле "Сассуоло".