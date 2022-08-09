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МЮ может купить Милинковича-Савича за 68 миллионов евро

Италия
(1 голосов)

Очередная возможность для серба сменить клуб

МЮ может купить Милинковича-Савича за 68 миллионов евро

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

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Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может сменить клуб, сообщает Manchester Evening News. "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания 27-летнего хавбека за 68 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в "МЮ" интересуется хавбеком "Юве" Адриеном Рабьо.

Контракт полузащитника с "Лацио" рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.

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В статье: Лацио (Рим) Манчестер Юнайтед Сергей Милинкович-Савич
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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Комментарии (1)
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Rostyslav Luchyshyn (Montreal)
10.08.2022 в 00:28
муму може купити все що подорожче і нафіг їм не потрібне
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