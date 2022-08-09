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МЮ может купить Милинковича-Савича за 68 миллионов евро
Очередная возможность для серба сменить клуб
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может сменить клуб, сообщает Manchester Evening News. "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания 27-летнего хавбека за 68 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в "МЮ" интересуется хавбеком "Юве" Адриеном Рабьо.
Контракт полузащитника с "Лацио" рассчитан до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.
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