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Официально: Марсель подписал Алексиса Санчеса
Объявили скромненько
Фото: twitter.com/Inter
"Марсель" объявил о подписании бывшего полузащитника "Интера", "МЮ" и "Арсенала" Алексиса Санчеса. Николо Скира сообщает, что чилиец поставил подпись под двухлетним контрактом.
Французский клуб пока ограничился коротким подтверждением, что стороны достигли принципиального соглашения по переходу. 33-летний нападающий приходит в клуб на правах свободного агента.
Now it's official! Alexis #Sanchez to #OlympiqueMarseille as a free agent. No surprise here since the last August 1! #transfers #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/H36tbFybn2— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2022
В прошлом сезоне он провел за "Интер" 38 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает чилийца в 3,5 миллиона евро.
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