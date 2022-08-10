Официально: Марсель подписал Алексиса Санчеса

"Марсель" объявил о подписании бывшего полузащитника "Интера", "МЮ" и "Арсенала" Алексиса Санчеса. Николо Скира сообщает, что чилиец поставил подпись под двухлетним контрактом.

Французский клуб пока ограничился коротким подтверждением, что стороны достигли принципиального соглашения по переходу. 33-летний нападающий приходит в клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне он провел за "Интер" 38 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает чилийца в 3,5 миллиона евро.