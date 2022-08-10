Новичок Серии А подписал экс-футболиста Динамо

Новичок Серии А "Кремонезе" совершил интересный трансфер.

Состав клуба пополнил 24-летний грузинский защитник Лука Лочошвили. За него австрийский "Вольфсбергер" получил порядка полутора миллиона евро, детали сделки с самим игроком не разглашаются.

Лочошвили на протяжении двух с половиной лет был на контракте у киевского "Динамо", однако так и не дебютировал за взрослую команду. Дважды отправлялся в аренды, а после свободным агентом ушел в "Динамо" Тбилиси. Через полгода был продан в "Вольфсбергер".