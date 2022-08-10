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Новичок Серии А подписал экс-футболиста Динамо

Италия
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Правда за "бело-синих" он не дебютировал

Новичок Серии А подписал экс-футболиста Динамо

Фото: U.S. Cremonese

UA-Футбол
Новина українською

Новичок Серии А "Кремонезе" совершил интересный трансфер.

Состав клуба пополнил 24-летний грузинский защитник Лука Лочошвили. За него австрийский "Вольфсбергер" получил порядка полутора миллиона евро, детали сделки с самим игроком не разглашаются.

Лочошвили на протяжении двух с половиной лет был на контракте у киевского "Динамо", однако так и не дебютировал за взрослую команду. Дважды отправлялся в аренды, а после свободным агентом ушел в "Динамо" Тбилиси. Через полгода был продан в "Вольфсбергер".

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В статье: Кремонезе (Италия) Лука Лочошвили
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