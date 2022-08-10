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Новичок Серии А подписал экс-футболиста Динамо
Правда за "бело-синих" он не дебютировал
Фото: U.S. Cremonese
Новичок Серии А "Кремонезе" совершил интересный трансфер.
Состав клуба пополнил 24-летний грузинский защитник Лука Лочошвили. За него австрийский "Вольфсбергер" получил порядка полутора миллиона евро, детали сделки с самим игроком не разглашаются.
Benvenuto Luka #Lochoshvili ✍????????????— U.S. Cremonese (@USCremonese) August 10, 2022
????➡️ https://t.co/W3UEcF6tCH#SolAmAi #ForzaGrigiorossi #DaiCremo #SerieATIM pic.twitter.com/Yw39BAvyuZ
Лочошвили на протяжении двух с половиной лет был на контракте у киевского "Динамо", однако так и не дебютировал за взрослую команду. Дважды отправлялся в аренды, а после свободным агентом ушел в "Динамо" Тбилиси. Через полгода был продан в "Вольфсбергер".
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