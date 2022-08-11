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Плюс для Малиновского. Российский конкурент украинца отправится в аренду

Италия
(3 голосов)

"Аталанта" определилась с будущем Алексея Миранчука

Плюс для Малиновского. Российский конкурент украинца отправится в аренду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Аталанта" окончательно определилась с судьбой российского полузащитника Алексея Миранчука. 26-летний хавбек продолжит карьеру в "Торино", сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, туринцы арендуют Миранчука на один год. Кроме того, у клуба из Турина будет возможность выкупить футболиста за 12 миллионов евро. Ожидается, что сегодня, 11 августа футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт.

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Миранчук присоединился к "Аталанте" осенью 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за "бергамасков" во всех турнирах, забил 2 гола и оформил 5 результативных передач. Напомним, что россиянин является конкурентом украинца Руслана Малиновского за место в основе.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алексей Миранчук Торино (Турин)
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