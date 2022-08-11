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Ювентус стремится избавиться от своего нападающего

Италия
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Мойзе Кин может продолжить карьеру во Франции

Ювентус стремится избавиться от своего нападающего

Мойзе Кин

Новина українською

Туринский "Ювентус" предложил "Ницце" подписать контракт с нападающим Мойзе Кином. Об этом сообщает издание Football Italia.

Напомним, что Кин был отстранен от участия в контрольном матче против "Атлетико" в качестве наказания из-за опоздания на тренировку.

"Ювентус" в следующем сезоне не рассчитывает на 22-летнего игрока. Однако, "Ницца" пока серьезно не рассматривает трансфер Кина.

В прошлом сезоне Мойзе за туринский клуб забил шесть мячей и отдал три результативных передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Ницца Мойзе Кин
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Источник:
Football Italia

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