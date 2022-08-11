Ювентус стремится избавиться от своего нападающего

Туринский "Ювентус" предложил "Ницце" подписать контракт с нападающим Мойзе Кином. Об этом сообщает издание Football Italia.

Напомним, что Кин был отстранен от участия в контрольном матче против "Атлетико" в качестве наказания из-за опоздания на тренировку.

"Ювентус" в следующем сезоне не рассчитывает на 22-летнего игрока. Однако, "Ницца" пока серьезно не рассматривает трансфер Кина.

В прошлом сезоне Мойзе за туринский клуб забил шесть мячей и отдал три результативных передачи.