Наполи подписал контракт с бывшим голкипером ПСЖ

"Наполи" объявил о подписании контракта с вратарем Сальваторе Сиригу.

По последним данным СМИ, контракт с 35-летним итальянцем рассчитан до 30 июня 2023 года. Также в соглашение будет прописана опция, благодаря которой "неаполитанцы" смогут продлить договор еще на один сезон.

Отметим, что игрок сборной Италии перешел в "Наполи" на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Дженоа" закончился. В сезоне 2021/22 Сальваторе в составе "генуэзцев" пропустил 59 голов в 37 матчах, отыграв 10 встреч на ноль. Ранее он также выступал за "ПСЖ", "Осасуну", "Торино", "Севилью", "Анкону", "Кремонезе" и "Палермо".