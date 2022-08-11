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Наполи подписал контракт с бывшим голкипером ПСЖ
35-летний голкипер футболист нашел новый клуб
Фото: sscnapoli.it
"Наполи" объявил о подписании контракта с вратарем Сальваторе Сиригу.
По последним данным СМИ, контракт с 35-летним итальянцем рассчитан до 30 июня 2023 года. Также в соглашение будет прописана опция, благодаря которой "неаполитанцы" смогут продлить договор еще на один сезон.
Отметим, что игрок сборной Италии перешел в "Наполи" на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Дженоа" закончился. В сезоне 2021/22 Сальваторе в составе "генуэзцев" пропустил 59 голов в 37 матчах, отыграв 10 встреч на ноль. Ранее он также выступал за "ПСЖ", "Осасуну", "Торино", "Севилью", "Анкону", "Кремонезе" и "Палермо".
Benvenuto Salvatore ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 11, 2022
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/VDq942y5Qn
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