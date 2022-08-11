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Наполи подписал контракт с бывшим голкипером ПСЖ

Италия
(1 голосов)

35-летний голкипер футболист нашел новый клуб

Наполи подписал контракт с бывшим голкипером ПСЖ

Фото: sscnapoli.it

Новина українською

"Наполи" объявил о подписании контракта с вратарем Сальваторе Сиригу.

По последним данным СМИ, контракт с 35-летним итальянцем рассчитан до 30 июня 2023 года. Также в соглашение будет прописана опция, благодаря которой "неаполитанцы" смогут продлить договор еще на один сезон.

Отметим, что игрок сборной Италии перешел в "Наполи" на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Дженоа" закончился. В сезоне 2021/22 Сальваторе в составе "генуэзцев" пропустил 59 голов в 37 матчах, отыграв 10 встреч на ноль. Ранее он также выступал за "ПСЖ", "Осасуну", "Торино", "Севилью", "Анкону", "Кремонезе" и "Палермо".

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В статье: Сальваторе Сиригу Наполи (Неаполь)
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Источник:
sscnapoli.it

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