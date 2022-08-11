  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Self-made man. Сегодня отмечает День рождения алленаторе Ювентуса Макс Аллегри
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Self-made man. Сегодня отмечает День рождения алленаторе Ювентуса Макс Аллегри

Италия
(1 голосов)

Крутой специалист

Self-made man. Сегодня отмечает День рождения алленаторе Ювентуса Макс Аллегри

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Массимилиано Аллегри родился 11 августа 1967 года в городе Ливорно. Будучи футболистом, он выступал на позиции полузащитника. Защищал цвета "Ливорно", "Пескары", "Кальяри", ФК "Перуджа", "Наполи" и других итальянских клубов.

Тренерская карьера Массимилиано началась в его последнем "игровом" клубе "Альянезе". В 2004 году Аллегри стал наставником клуба "СПАЛ". Затем, в период с 2005-го по 2008 год, возглавлял "Гроссето" и "Сассуоло". С последним в 2008 году вышел в Серию B и выиграл Суперкубок Серии C.

В том же году был назначен главным тренером "Кальяри". Там он проработал два сезона. В июне 2010 года официально стал новым тренером "Милана", с которым завоевал Скудетто и Суперкубок страны. 16 июля 2014 года Аллегри был назначен главным тренером "Ювентуса", с "бьянконери" он выиграл все трофеи на внутренней арене по нескольку раз.

17 мая 2019 года он ушел в отставку, однако 28 мая 2021 года Аллегри был снова назначен алленаторе "Юве".

Читайте такжеАллегри – о Погба: Раньше он был мальчиком, теперь – мужчина

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Массимилиано Аллегри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде