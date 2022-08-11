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Уже в Италии. Лидер Айнтрахта проходит медосмотр перед трансфером в Ювентус
Давно заслужил пойти на повышение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Анйтрахта" Филип Костич уже в ближайшее время перейдет в "Ювентус".
Пресс-служба туринского клуба выложила фотографии с медосмотра серба. Ожидается, что подписание контракта и презентация полузащитника состоятся в ближайшее время.
Visite mediche ???? pic.twitter.com/tzMBBwQNsj— JuventusFC (@juventusfc) August 11, 2022
Ожидается, что за трансфер 29-летнего Костича "Ювентус" выложит порядка 18 миллионов евро. У серба оставался год по контракту с "Айнтрахтом", что позволило "старой синьоре" немного сэкономить.
Напомним, что вчера "Айнтрахт" проиграл "Реалу" в матче за Суперкубок УЕФА - Костич игру пропускал.
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