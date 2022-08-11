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Ноттингем предложил Аталанте 15 миллионов евро за Малиновского

Италия
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Ноттингем предложил Аталанте 15 миллионов евро за Малиновского

Фото: УАФ

Новина українською

Новичок АПЛ "Ноттингем Форест" предложил "Аталанте" 15 миллионов евро за хавбека Руслана Малиновского, сообщает TuttoMercatoWeb.

Сообщается, что английский клуб ожидает ответа от "Аталанты".

Малиновский уже второй игрок "Аталанты", которого сватают в "Ноттингем Форест". Также сообщалось об интересе клуба к Фройлеру. За него должны заплатить 9 миллионов евро.

Отмечается, что переговоры по швейцарцу уже на финальной стадии.

Портал Transfermarkt оценивает Руслана в 28 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 41 матч за "Аталанту", забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
tuttomercatoweb.com

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.08.2022 в 20:14
Может даром отдать?
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