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Ноттингем предложил Аталанте 15 миллионов евро за Малиновского
Решения ещё нет
Фото: УАФ
Новичок АПЛ "Ноттингем Форест" предложил "Аталанте" 15 миллионов евро за хавбека Руслана Малиновского, сообщает TuttoMercatoWeb.
Сообщается, что английский клуб ожидает ответа от "Аталанты".
Малиновский уже второй игрок "Аталанты", которого сватают в "Ноттингем Форест". Также сообщалось об интересе клуба к Фройлеру. За него должны заплатить 9 миллионов евро.
Отмечается, что переговоры по швейцарцу уже на финальной стадии.
Nottingham Forest are now getting closer to signing Remo Freuler. Fee around €9m discussed with Atalanta and progressing to the final stages. ???????????? #NFFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2022
Freuler wants Nottingham Forest as priority. pic.twitter.com/Z8LiFYoVmY
Портал Transfermarkt оценивает Руслана в 28 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 41 матч за "Аталанту", забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.
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