Ноттингем предложил Аталанте 15 миллионов евро за Малиновского

Новичок АПЛ "Ноттингем Форест" предложил "Аталанте" 15 миллионов евро за хавбека Руслана Малиновского, сообщает TuttoMercatoWeb.

Сообщается, что английский клуб ожидает ответа от "Аталанты".

Малиновский уже второй игрок "Аталанты", которого сватают в "Ноттингем Форест". Также сообщалось об интересе клуба к Фройлеру. За него должны заплатить 9 миллионов евро.

Отмечается, что переговоры по швейцарцу уже на финальной стадии.

Nottingham Forest are now getting closer to signing Remo Freuler. Fee around €9m discussed with Atalanta and progressing to the final stages. ???????????? #NFFC



Freuler wants Nottingham Forest as priority. pic.twitter.com/Z8LiFYoVmY